中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

傳奇洋投羅力即將結束10年中職生涯，富邦悍將隊選在9月2日為他舉辦引退賽，屆時樂天桃猿隊將是對手，準備怎麼向他說再見？總教練曾豪駒一開口就是金句，「不是再見，是祝福。」

羅力本周拋出退役震撼彈，只剩最後兩場主場賽事就要高歌離席，9月2日一戰將在新莊球場對上猿隊，曾豪駒得知他決定退役的消息，覺得有點可惜，但為他送上祝福。

「人生本來就是有很多選擇。」曾豪駒表示，「從羅力一開始來到現在，一直都是很好的投手，之前也和他同隊過，我想他做這個決定心裡一定也煎熬一段時間，要下決定不容易，既然做了決定，就祝福他，也很榮幸和他同隊過。」

曾豪駒肯定羅力的自律造就偉大，也深知中職對戰頻繁，必須每年都讓自己有新的武器，「他為什麼可以投那麼久，代表他在這十年間一直不斷去改變自己，他知道不改變，他無法生存那麼久、有這麼穩定的狀況。」

羅力的生涯從Lamigo桃猿隊起步，當時名為「雷力」，當時曾豪駒也與他當過隊友，初印象中的羅力，他說：「個性上就像現在這樣，溫溫的、很內斂，從那時還沒結婚到現在都有了兩個小孩。」日前才剛開口說不排除爭取「本土羅力」，卻是等到退休消息，曾總也強調當時所說的話是認真的，「在場上沒有年紀之分，只有實力之分。」