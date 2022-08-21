快訊

FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

獨／網傳高雄人蛇騙200餘人赴柬埔寨！警證實已出境 鄰居曝他「鬼頭鬼腦的」

上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

傳奇洋投羅力即將結束10年中職生涯，富邦悍將隊選在9月2日為他舉辦引退賽，屆時樂天桃猿隊將是對手，準備怎麼向他說再見？總教練曾豪駒一開口就是金句，「不是再見，是祝福。」

羅力本周拋出退役震撼彈，只剩最後兩場主場賽事就要高歌離席，9月2日一戰將在新莊球場對上猿隊，曾豪駒得知他決定退役的消息，覺得有點可惜，但為他送上祝福。

「人生本來就是有很多選擇。」曾豪駒表示，「從羅力一開始來到現在，一直都是很好的投手，之前也和他同隊過，我想他做這個決定心裡一定也煎熬一段時間，要下決定不容易，既然做了決定，就祝福他，也很榮幸和他同隊過。」

曾豪駒肯定羅力的自律造就偉大，也深知中職對戰頻繁，必須每年都讓自己有新的武器，「他為什麼可以投那麼久，代表他在這十年間一直不斷去改變自己，他知道不改變，他無法生存那麼久、有這麼穩定的狀況。」

羅力的生涯從Lamigo桃猿隊起步，當時名為「雷力」，當時曾豪駒也與他當過隊友，初印象中的羅力，他說：「個性上就像現在這樣，溫溫的、很內斂，從那時還沒結婚到現在都有了兩個小孩。」日前才剛開口說不排除爭取「本土羅力」，卻是等到退休消息，曾總也強調當時所說的話是認真的，「在場上沒有年紀之分，只有實力之分。」

羅力 曾豪駒 中職

延伸閱讀

中職／對羅力暖心招呼「哩賀！」印象深 林益全聽到引退很不捨

中職／陪孩子玩到累癱 前悍將翻譯看到羅力愛家一面

中職／羅力這樣的選手很難得 葉君璋覺得還可以投

中職／富邦將簽新洋砲 不排除未來與羅力任何形式合作

相關新聞

中職／桃猿當羅力的引退賽對手 曾總不說再見說祝福

傳奇洋投羅力即將結束10年中職生涯，富邦悍將隊選在9月2日為他舉辦引退賽，屆時樂天桃猿隊將是對手，準備怎麼向他說再見？總...

中職／羅力參與的最後主題日 宇宙悍將、勇士首度聯名

宇宙級合體出現，富邦悍將、富邦勇士齊聚，將在9月3日、4日舉辦下半季第二檔主題日「缺一不可・勇士將臨」，這是富邦悍將與富...

中職／看見林辰勳的沉穩 捕手吉力吉撈．鞏冠有好評

中職味全龍隊20歲捕手林辰勳近期表現不錯，學長吉力吉撈．鞏冠過去在訓練營帶過林辰勳，稱讚林辰勳很沉穩、不慌不忙，看到他的...

中職／桃猿輪值「預備軍」 翁瑋均估9月初升一軍

樂天桃猿隊先發輪值的「預備軍」熱機倒數中，翁瑋均已連兩場在二軍投到5局，教練團採取持續觀望態度，希望等他狀況更穩定、球數...

中職／1個富藍戈不夠就找2個 悍將鎖定獨聯30轟打點王

富邦悍將隊洋投羅力投完最後兩場比賽就要退休，留下的洋將空缺已經有譜，據傳延攬今年在美國獨立聯盟大西洋聯盟有30轟、95分...

中職／「投得謹慎」 龍王繳代表作

味全龍隊昨晚以3：1驚險擊敗富邦悍將隊，靠得是「龍王」王維中重新復活，繳出先發6.2局僅失1分的本季代表作，加上郭天信5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。