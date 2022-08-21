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中職／羅力參與的最後主題日 宇宙悍將、勇士首度聯名

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將、富邦勇士齊聚，將在9月3日、4日舉辦下半季第二檔主題日「缺一不可・勇士將臨」，這是富邦悍將與富邦勇士首度進行聯名主題活動。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將、富邦勇士齊聚，將在9月3日、4日舉辦下半季第二檔主題日「缺一不可・勇士將臨」，這是富邦悍將與富邦勇士首度進行聯名主題活動。圖／富邦悍將隊提供

宇宙級合體出現，富邦悍將富邦勇士齊聚，將在9月3日、4日舉辦下半季第二檔主題日「缺一不可・勇士將臨」，這是富邦悍將與富邦勇士首度進行聯名主題活動，主視覺上有洋投羅力身影，這也將是羅力所參與的最後一檔主題日。

兩天主題日期間，悍將、勇士準備好禮，兩天熱區門票加價200元，只要出示內野熱區有價票券即可領取一件「勇將籃球背心」，3日贈送與悍將假日球衣「日曜藍」相呼應的「火焱藍」籃球背心，4日則以黑色為主色搭配條紋經典元素，並以火焱藍作為勾邊點綴的「閃耀黑」籃球背心。此外，球迷入場即可領取「勇士將臨應援摺扇」以及「MATCH 瑪綺機能氣泡飲」。

本次「缺一不可・勇士將臨」主題日，悍將與勇士聯手主題球衣及相關周邊商品，推出以兩隊隊名「Ｇ」、「Ｂ」字首為設計的組合字，作為未來兩隊聯名系列的專屬標誌。悍將在兩天主題日期間將換上「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」，這是悍將隊史首次穿上黑色球衣，相關商品及球衣將於日後公布，3日賽事也將啟用「悍將Ｘ勇士聯名紀念比賽用球」。

悍將攜手富邦人壽從8月起向球迷募集到超過5000個寶特瓶蓋，將與長期關注環保社會議題的YouTuber SALU頻道合作，邀請球員利用寶特瓶蓋進行藝術創作，完成後將在主題日期間展示於球場牆面，同時也在賽前活動邀請球迷朋友一起體驗創作，球迷可透過悍將APP「點數兌換」專區扣除點數「50點」，即可報名參加。

富邦勇士 富邦悍將 羅力

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