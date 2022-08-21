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中職／1個富藍戈不夠就找2個 悍將鎖定獨聯30轟打點王
富邦悍將隊洋投羅力投完最後兩場比賽就要退休，留下的洋將空缺已經有譜，據傳延攬今年在美國獨立聯盟大西洋聯盟有30轟、95分打點的「野手版富藍戈」Carlos Franco，守備位置為一壘、三壘。
羅力將在9月2日投完在中職的最後一役，預計在9月中離台，悍將陣中將剩下范米特、富藍戈（Enderson Franco）、安得勝3名洋投。在得知羅力引退念頭後，球團已將目標鎖定調整進度較快的洋砲，領隊林華韋表示預計在下周對外公布，總教練丘昌榮提示是角落野手。
據傳悍將鎖定的外籍野手人選為現年30歲的左打，姓氏與富藍戈相同的Carlos Franco。C. Franco曾在勇士小聯盟打拚10年，不曾升上大聯盟，近幾年都在獨立聯盟打球，今年效力大西洋聯盟約克革命隊（York Revolution），本季至今敲出30轟排名聯盟第2，95分打點則居第1。
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