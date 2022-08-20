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中職／葉君璋看到國家未來捕手希望 林辰勳進步添自信

中央社／ 台北20日電
味全龍總教練葉君璋。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
味全龍總教練葉君璋。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，輸贏之外，龍隊總教練葉君璋看到2名國家未來捕手希望，葉君璋稱讚龍隊捕手林辰勳進步多，林辰勳首次先發蹲完整場幫球隊拿勝、也增添信心。

中華職棒味全龍隊今天在主場天母棒球場迎戰富邦悍將隊，兩隊都派出陣中的年輕捕手先發，悍將先發捕手戴培峰，龍隊先發捕手為20歲的林辰勳。

林辰勳今天與先發投手王維中投捕搭擋，王維中投6.2局失掉1分責失分，幫助球隊以3比1拿勝。王維中談起與林辰勳的搭配直言「我們默契蠻好的，我想要的、他都有配到，結果好就照著他的配球走」，也提到賽前有稍微討論，分享對付左打、右打者的想法。

葉君璋是捕手出身，他表示，這場比賽除了輸贏之外，最開心的是看到2名國家未來捕手的希望，2人在捕手這方面表現都非常好。

葉君璋稱讚林辰勳進步很多，這場比賽，面對經驗豐富的前輩投手群（王維中、林凱威、伍鐸），年輕捕手通常都有壓力，但林辰勳可以把投手群引導得不錯、表現很好，從林辰勳身上看到一名好捕手的樣子，對球團來說，也會讓戰力安排有更大的空間。

林辰勳表示，非正式賽與王維中搭配過2次，正式賽是第一次，知道王維中是很有想法的投手，其他捕手劉時豪、蔣少宏有分享意見，與王維中溝通找到平衡點。

林辰勳坦言，之前與比較有經驗的投手或洋投搭配起來會比較不自在，但今天這場比賽後有增加信心，今天是首場先發蹲滿整場、球隊又贏球的比賽很開心。

王維中 葉君璋 味全龍

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