中職／王維中冷靜投出代表作 對申皓瑋還是忍不住白眼

味全龍隊今晚以3：1驚險擊敗富邦悍將隊，王維中繳出本季代表作，先發6.2局僅失1分拿下勝投，關鍵在轉念，2好球後不再追求三振，而且再次面對申皓瑋也能冷靜下來，「只不過第二打席讓他站上二壘，翻了個白眼。」

王維中今天開賽連續解決10人次，到4局上才被先被王正棠敲出內野安打，又被申皓瑋敲出二壘打，接著因范國宸的滾地推進而掉分，不過隨後回穩，投完6.2局才被換下，僅失1分。

看到王維中的好表現，龍隊總教練葉君璋表示，「對我們來說滿重要的，先發輪值可以稍微喘息一下。」

王維中今年表現不太穩定，中間遇到疫情一度轉中繼，復出後在6月23日投出6.1局失2分的優質先發，卻因面對申皓瑋的打席用力過猛而背部拉傷，又休了一個多月才在8月初歸隊。

傷癒後第二場有好成績，王維中表示，跟前一場相反，今天賽前覺得狀況不好，但成績反而不錯，「可能自己投得比較謹慎。」另一個差異是，「這一場比較投給他們打，之前2好球會太想三振，結果不是很好，跟教練討論後決定做出改變。」

這次再面對申皓瑋，王維中也告訴自己要冷靜，「第一打席本來很想故意保送（後來讓申敲滾地球出局），第二打席被他站上二壘（安打），我對他翻了個白眼。」

這場低比分的戰役，葉君璋也提供另一個觀察面向，「以我捕手身分，今天很開心的是，我看到兩隊年輕捕手表現都很好，是國家隊未來的人選，看到希望。」

悍將今天由22歲的戴培峰先發，龍隊則是20歲的林辰勳扛起重任，葉君璋誇了一下自家球員，「進來球隊之後成長滿多的，這場比賽相信也能夠讓他成長，年輕投手與這樣資深的投手搭配，一般會有壓力，他引導的不錯。」