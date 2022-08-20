中職／最強危機管理獅 胡智為投出獅隊的奇蹟勝場

大哥就是罩！胡智為今天屢次度過危機、力保不失，最終以先發7局無失分領銜，幫助統一獅以1：0力克中信兄弟隊，胡智為拿下本季第8勝，讓同場先發的兄弟洋投德保拉快樂不起來。

胡智為先發7局被敲7安打、3次四壞保送，並未失分，其實此役投來危機四伏，第4局就碰到許基宏開局敲出二壘打，接續福來喜安打、岳東華保送，僅一出局就攻占滿壘，胡智為先是K掉岳政華，江坤宇打向左外野遭到接殺，成功化解危機後也握拳大吼為自己振奮。

胡智為在7局上面臨兄弟攻勢再次兵臨城下，岳政華先突襲短打「點」出安打，推進二壘後，王威晨敲安，岳政華連闖兩個壘包，在本壘前遭觸殺出局。

獅隊躲過危機後迎來轉機，7局下江亮緯先敲一壘打，林岱安補上二壘打、打回全場唯一分數，也獲選為單場MVP。

德保拉先發7局被敲8安打、失1分，優質好投背後，未等到隊友的火力支援，兄弟打線面對胡智為攻勢雖多，卻始終缺了臨門一腳，讓快樂保拉變成憂愁保拉。

此役對獅隊意義非凡，他們前一次讓德保拉吞下敗投，已要追溯至2020年10月24日，該役也是獅隊的下半季冠軍到手之日，之後德保拉對戰獅隊取得8連勝，直到今天才畫下句點。