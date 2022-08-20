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中職／王維中投出霸王本色 郭天信絕妙一撲為龍致勝
天母棒球場今晚上演富邦悍將隊對味全龍隊，龍隊先發投手王維中展現霸氣，投出6.2局僅失1分的本季代表作，而5局下郭天信趁暴投撲回本壘的攻防戰也是致勝關鍵，讓龍隊以3：1拿下勝利，本季對戰悍將是16勝3敗的絕對優勢。
王維中6月23日對悍將投出6.1局失2分好投，不料最後一打席面對申皓瑋太拚，導致左擴背肌拉傷，休息了1個多月才復出，今天是傷後第二戰，又遇到老對手。
這次王維中沉住氣，前3局都讓悍將三上三下，直到4局上1出局先被王正棠敲出內野安打，又被申皓瑋敲出二壘打，接著因范國宸的滾地推進而掉分。
5局上王維中雖然被林益全敲出二壘打，但守住局面，一路投完6.2局才被換下，用88球被敲4支安打，僅失1分，另有5次三振、1次四壞保送，投球局數寫下本季新高，也是第3場優質先發，防禦率下降到3.50。
龍隊打線在1局下靠著郭天信、陳品捷連續2安攻占一、三壘，拿莫．伊漾的滾地球推進得分，5局下面對平手局面，郭天信先敲二壘安打再靠推進上三壘，此時悍將先發投手陳仕朋暴投，球落得不遠，但捕手回傳時，郭天信已經撲回本壘得到超前分，8局下龍隊再添1分。
悍將先發投手陳仕朋重返「問天」組，投6局被敲6支安打、失2分的優質先發，還是得吞下本季第4敗，昨晚狂敲13支安打、攻下10分的悍將打線，今天5支安打換回1分。
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