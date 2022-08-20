中職／徐總日開出好球 師母擦亮徐生明盃十年招牌

味全龍隊今年的「徐總日」再次邀請到「師母」謝榮瑤開球，師母一度想嘗試徐總教過的左手投球，但忘記拿的是右投手套，只好還是以慣用手開球，也謝謝徐總這次有「聽話」，天氣晴朗的完成賽前儀式。

龍隊去年為已故總教練徐生明舉辦主題日，賽前舉行背號退休儀式，找來大批貴賓觀禮，不料典禮開始後下起大雨，大家都很狼狽，只不過後來天空出現的彩虹，讓現場參與者都覺得有股特殊的感動情緒。

今天天母棒球場則是以好天氣迎接比賽，謝榮瑤笑說：「我今天有跟祂說，不准下雨，上次讓貴賓淋雨，實在不好意思，還好他們都不介意。」

這次賽前開出好球，謝榮瑤也是徐總的幫助，原本想用當初在韓職時，徐生明曾教過師母投球，「因為我不會投球，他就說那你左手、右手都可以試試看。」本來今天想讓徐總回味這段往事，結果拿的是右投手套，換來換去只好還是用慣用的右手投球。

對於龍隊願意每年舉辦徐總日，謝榮瑤表示：「我是心存感恩，徐總最風光的時候是在這支球隊，當然轉賣的時候也是有難過的時候，現在球隊回來了，我們要往前看，期待小龍們越來越好。」

而「徐生明盃國際少棒賽」將在今年邁向第10屆，12月3日在高雄美濃開打，日本、韓國少棒隊也要來台參賽，謝榮瑤也期盼球迷來看看，有可能是最後一屆的徐生明盃。