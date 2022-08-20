中職／二壘打製造機 林益全377支正式登頂史上第一

富邦悍將隊神主牌級球星林益全今天登頂一項聯盟史上第一的紀錄，第5局從味全龍隊王維中手中敲出的二壘打，是他生涯第377支二壘打，追平張泰山、並列史上二壘打王。

林益全堪稱「二壘打製造機」，生涯前13年，單季最多二壘打為2012年的46支，也是聯盟史上的單季最多二壘打紀錄，最少則為2020年的18支。

林益全至今年季前累積362支二壘打，步步逼近張泰山的紀錄，此役在5局上從王維中手中敲出的二壘打，是他本季第15支二壘打，累積377支正式追上張泰山，林益全未來每一支二壘打都是中職新高度。

除了林益全、張泰山，史上擁有超過300支二壘打的選手，還有周思齊（332）、林泓育（319）、彭政閔（319）、林智勝（318）、高國慶（313）。