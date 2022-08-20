中職／對羅力暖心招呼「哩賀！」印象深 林益全聽到引退很不捨

「哩賀！」羅力的招牌口頭禪，也代表著他的個性，在休息室中只要看到隊友，他都會親切招呼問候，透露真誠的關心，共事最久的林益全對羅力有這樣的印象。

富邦悍將隊洋投羅力預計今年9月2日在新莊球場投完引退賽後，就告別中職，羅力在2015年從韓職重返中職，加入義大犀牛隊，一路到現在的富邦悍將隊，這8年林益全完整參與。

聽到羅力要退休，林益全多少有些震驚，「會做這樣的決定，相信他也很煎熬，但就像他說的，是為了家人才做出抉擇，要給予他最深的祝福，當了快10年隊友，當然是有點不捨。」

羅力今年8月24日就在一軍登錄滿81天，湊齊9年年資取得轉本土球員的資格，能夠在中職打得長久，林益全說：「場上認真一定有，他的自我管理、自律也令人敬佩，特別是熟悉這邊的環境，知道要怎麼把自己調整好，這是本土球員也可以學習的。」

回想與羅力的相處，林益全印象深刻的是，除了先發當天羅力需要專心準備之外，其他時候，羅力都會親切跟休息室遇到的隊友招呼，「你好嗎？」、「準備得怎麼樣？」關心每個人。