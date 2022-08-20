中職／陪孩子玩到累癱 前悍將翻譯看到羅力愛家一面

富邦悍將隊洋投羅力今年再投2場就要退休，現味全龍隊後勤管理部主管謝章瑞，曾擔任義大犀牛及悍將隊翻譯，和羅力共事多年，印象深刻有一天早上看到羅力陪孩子玩到累癱在公共區，「他真的很重視家人」。

羅力從2012年開始來亞洲討生活，從Lamigo桃猿隊起步，2014年轉戰韓職KT巫師隊，2015年加入義大犀牛到現今的富邦悍將，10年生涯將劃下句點。

謝章瑞透露，當初義大犀牛隊外籍教練大威建議球隊，可以跟羅力接觸看看，也才牽起他重回中職的緣分，謝章瑞也說：「羅力剛來的時候不太說話，但慢慢開始跟大家聊得上來，他的成績也足以擔任領導者，是很多人的榜樣。」

過去羅力常趁小孩放假，安排一家人到台灣相聚，自己租台休旅車在休兵日帶著家人出遊，就連客場時也會帶著一起跑，謝章瑞說：「他真的很累，有一天他為了讓太太休息，自己帶兩個孩子在飯店遊樂區玩，結果他累癱在那邊。」

而當小孩年紀漸增，謝章瑞也能理解他想要回家的心情，「那天知道他要退休的消息，我的手機也收到好多訊息，沒想到他玩這麼大，突然來個華麗轉身。」