聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／羅力這樣的選手很難得 葉君璋覺得還可以投
「我覺得他還可以投。」味全龍隊總教練葉君璋談起曾經共事的羅力，認為引退的宣布有些出乎意料，「這樣的選手很難得。」
葉君璋在2015年開始執掌義大犀牛隊兵符，一直到2018年季中離開富邦悍將隊，與羅力共事4年期間，葉君璋表示：「他是真的滿不錯的選手，百分百盡責，對球隊向心力高，隊友間關係也很好。」
羅力宣告引退，也引發對於「羅力條款」年限修訂的討論，現行規定要滿9年年資外籍球員才可視為本土，投80局或登錄125天才能算一年年資，羅力今年好不容易集滿，但已決定退休。
葉君璋認為，年限是否下修，這需要通盤去研究，「9年聽起來滿長的，但真正問題是怎麼實施，要看日職、韓職的規定，再來跟台灣比較，怎樣算一年年資？投手、野手的規定？要研究好才能開始討論。」
洋將來台的歲數則是另一個問題，葉君璋表示，以目前年限來說，或許開始尋找美國大學生來投球會是一個方向，「多培養幾年，也是有大學好手沒有被大聯盟簽下的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言