中職／羅力這樣的選手很難得 葉君璋覺得還可以投

「我覺得他還可以投。」味全龍隊總教練葉君璋談起曾經共事的羅力，認為引退的宣布有些出乎意料，「這樣的選手很難得。」

葉君璋在2015年開始執掌義大犀牛隊兵符，一直到2018年季中離開富邦悍將隊，與羅力共事4年期間，葉君璋表示：「他是真的滿不錯的選手，百分百盡責，對球隊向心力高，隊友間關係也很好。」

羅力宣告引退，也引發對於「羅力條款」年限修訂的討論，現行規定要滿9年年資外籍球員才可視為本土，投80局或登錄125天才能算一年年資，羅力今年好不容易集滿，但已決定退休。

葉君璋認為，年限是否下修，這需要通盤去研究，「9年聽起來滿長的，但真正問題是怎麼實施，要看日職、韓職的規定，再來跟台灣比較，怎樣算一年年資？投手、野手的規定？要研究好才能開始討論。」

洋將來台的歲數則是另一個問題，葉君璋表示，以目前年限來說，或許開始尋找美國大學生來投球會是一個方向，「多培養幾年，也是有大學好手沒有被大聯盟簽下的。」