中職／一見面就擁抱 伍鐸從球團角度談羅力條款下修

再打2場就退休，富邦悍將隊洋投羅力宣告球季中高掛手套，摯友伍鐸得知此事也感到驚訝，作為最接近「羅力條款」的球員，伍鐸認為若能下修到7年，或許是個合理的調整，對球團也有利。

羅力今天早上在新莊棒球場舉辦引退記者會，中午趕到天母球場，準備悍將與味全龍隊之戰，遇到伍鐸時，兩人第一個動作就是緊緊相擁。

「羅力不只是場上隊友，更是我的摯友。」伍鐸在2015年加入中信兄弟後，在2018年轉戰富邦悍將與羅力共事3年，到去年轉戰味全龍隊又變對手，日前羅力拿下生涯第100勝時，伍鐸也特意賽後過來致意。

伍鐸表示，羅力累積超過100勝、投了近1500局，也幫助球隊（義大犀牛隊）拿過冠軍，「我想他的能力已經無需再證明自己。」

知道羅力決定引退，伍鐸表示：「當下當然是訝異，因為發生得太快了，像這樣習以為常的存在，突然要離開，但能夠理解，因為小孩也越來越大了，家裡也需要他的陪伴，每個選手都會遇到這樣的時間點，任何決定我都為他開心。」

伍鐸與羅力的好交情延伸到場下，偶爾也會相約吃飯、雙方家人也都認識，「關係真的不錯，就算他離開球場，我們還會保持聯絡，他是我一輩子的朋友，無論在台灣或是美國，就算他不穿富邦球衣了，都還是會再相見。」

羅力在記者會也提及，伍鐸會是下一個接近取得本土球員資格的洋將，若好友有興趣爭取，自己也會祝福，而伍鐸2015年來台至今，累積年資約7年，要滿9年年資至少是2024年的事。

羅力提出年限縮短至5、6年的想法，伍鐸則認為，7年或許比較洽當，9年跳到5年有點一下跳太多，「洋將要達成5年的都不容易，球團應該不用太過擔心會讓選手太容易達成。」