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中職／伍鐸挑戰羅力條款？羅力給祝福

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊投手伍鐸。 報系資料照
味全龍隊投手伍鐸。 報系資料照

羅力宣布退休之後，最靠近取得本土球員資格的洋將，就是味全龍隊投手伍鐸，羅力也祝福這位好友如果想要挑戰的話，希望他能夠達成成就，「屆時會為他感到高興。」

富邦悍將隊今天為羅力舉辦引退記者會，今年球季打完9月2日引退賽後就要告別棒球生涯，羅力在8月24日登錄一軍81天、累積滿9年年資，將成為史上第一位取得轉本土資格的洋將，預計年底或明年初行使這項權利。

下一個最接近的就是在中職邁向第8年的伍鐸，羅力表示，伍鐸是他的摯友，當過隊友也當過對手，但因為想低調面對退休，所以未提前告知伍鐸，「如果伍鐸希望取得本土球員資格，我也會支持他。」

伍鐸是在2015年季中加盟中信兄弟，先後效力富邦悍將、味全龍，由於其中只有5個球季投超過80局，中職累計年資約在7年左右，若要取得9年年資，屆時已經39歲。

伍鐸 羅力 富邦悍將

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