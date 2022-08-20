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中職／富邦將簽新洋砲 不排除未來與羅力任何形式合作

中央社／ 新北20日電
悍將領隊林華韋。 報系資料照
悍將領隊林華韋。 報系資料照

中職富邦悍將隊洋投羅力9月將引退，領隊林華韋表示，球團持續補強洋將，即將與一名洋砲簽約，有機會下週宣布， 後續也不排除跟羅力有任何形式的合作。

中華職棒富邦悍將隊37歲洋投羅力宣布再投2場先發後、9月就會引退，也將在9月2日賽後舉行引退儀式，39號背號是否引退，球團當天會公布。

羅力預計9月中離台返美，領隊林華韋表示，羅力離隊之後，陣中還有洋投范米特、富藍戈和安得勝，安得勝在二軍調整差不多了，隨時可以上場。

中職洋將大限為9月19日，林華韋透露球團在15日有召開內部會議討論，教練團和球探部門都有持續準備洋將補強，目前和一名外籍野手即將簽約，預計下週對外宣布。

林華韋表示，羅力對球團來說不僅是洋將，他是一名很好的球員，還是年輕球員的好朋友，年輕球員有什麼問題、他都很樂於提供協助。

被問起後續是否還會跟羅力有任何合作機會，林華韋表示，未來包括國際球探、客座教練等任何形式都有可能，如果他願意復出、也歡迎他再次穿上39號球衣，「這些年來多虧了羅力，不僅是對富邦，更對中職整體環境水準提升有很大的貢獻、我們要謝謝他。」

羅力 林華韋 中職

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