中職／引退最大遺憾 羅力：想親自為富邦悍將奪冠

球季中突然宣布退休，羅力的決定震撼中職球界，他解釋自己的心已經飛到家人身邊，選擇提前離開最遺憾的是，「我真的很希望能夠為富邦拿下總冠軍。」

富邦悍將隊今天在新莊球場召開記者會，羅力藉此宣布引退消息，提到原因是為了想要陪伴家人，「發現小孩年紀越來愈大，自己年紀也是，發覺時間是很寶貴的，所以做出決定。」

羅力還是熱愛棒球，今年也維持不錯的成績，但他認為，作為職業球員，必須身心都要全心投入在場上，「我知道我的心已經飛到家人身邊，如果不能百分百投入在這邊，我認為是不對的，為了大家、隊友好，我必須做出這個決定。」

選擇離開，羅力最大遺憾就是沒能幫助富邦集團拿下總冠軍，「我很希望將冠軍獻給球迷、球團、蔡家，我也很期待這件事發生，我相信它會發生，只是我沒辦法對此有所貢獻。」羅力個人上一枚中職冠軍戒是2016年義大犀牛隊時期。

踏入記者會場之前，羅力還在跟前隊友力猛、蘭斯佛聊到退休狀況，「我很感謝有這個機會來到這裡，為富邦投球，想著我會多想念這一切。」

跟平時先發相比，要舉辦引退記者會讓羅力十分緊張，「我昨晚沒睡好，投球對我來說很習慣的事，就算投起來不順，我也已經習慣了，聊自己的事我比較不習慣，所以記者會絕對比較緊張。」