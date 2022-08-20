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中職／推辭韓職到中職 羅力傳奇10年起、終點都是家人

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
談到引退的關鍵，羅力表示：「是為了陪伴家人，棒球生涯中我的家人百分百支持我，無論老婆、小孩都很支持我，我想多花時間跟小孩相處，作為一個能夠隨時陪伴的父親、丈夫，在家裏陪伴他們，哄他們睡覺、看他們起床，需要我的時候，我都能夠在身邊。」記者葉信菉／攝影
談到引退的關鍵，羅力表示：「是為了陪伴家人，棒球生涯中我的家人百分百支持我，無論老婆、小孩都很支持我，我想多花時間跟小孩相處，作為一個能夠隨時陪伴的父親、丈夫，在家裏陪伴他們，哄他們睡覺、看他們起床，需要我的時候，我都能夠在身邊。」記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊洋投羅力今天透過記者會宣布退休，遠在美國的太太、兒女也透過直播觀看，羅力對著鏡頭哽咽著說：「我愛你們，等不及見到你們。」

2012年，羅力因為老婆的一句話決定來台打拚，從27歲的年輕人一路打到37歲，至今累積101勝、1482.1局、1256次三振，離台前還有兩場先發，紀錄可以繼續推升。

「我還記得搭上飛機那天。」回顧這10年歲月，羅力如此說到：「那是在紐約，我坐在機場等待飛機起飛，我告訴自己，要爭取最多機會、體驗不同生活，這樣的想法在這十年間一直幫助我。」

2011年球季結束時，羅力曾到韓職測試，也獲得一份合約，但當時聽說球團與總教練意見不合，總教練對羅力興趣不大，他也不希望到這樣的隊伍，結果隔年8月收到Lamigo球團的邀約。

「2012年，我原本打算退休了。」羅力表示，收到猿隊合約時，自己還有些猶豫，結果老婆說得很直白，「你等待這個機會這麼久了，現在機會來了，把你的屁股給我移上飛機。」

「而我有聽她的話。」羅力說：「這10年我都很感謝她推了我一把，如果沒有她，就不會有這一切。」最近話題變成討論退休，而太太也支持他的一切決定，如果羅力決定要退休，太太跟他說：「那就回家吧。」

而跟小孩聊到自己要退休的事，兒子、女兒都很開心，不過兒子希望收到驚喜，羅力說：「他告訴我，不要透露哪一天要回去。」

來到亞洲打滾了十年，羅力遇到困難的事當然不少，但回過頭來看，他認為最困難的還是，「遠離家人、舒適圈。」至於要到不同的國家、文化工作，「因為我喜歡旅遊，所以轉換上沒有太困難。」

羅力 富邦悍將 韓職

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