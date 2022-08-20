中職／羅力條款羅力退休用不到「還是會宣告」

羅力作為近年中職最資深洋將，聯盟也定出俗稱「羅力條款」的洋將轉本土規定，羅力今年將集滿9年年資，成為史上第一位適用者，不過今日宣告退休的他，明年恐怕用不到，他也呼籲：「希望年限可以減少到5、6年左右。」

中職在2020年訂出規定，外籍球員滿9年年資後，將視為本土球員，不受到洋將名額限制，羅力表示：「這是很好的規定，能夠吸引外籍球員來台灣打球，更願意跟球隊保持長久關係。」

不過就他個人來說，羅力表示：「會希望年限再縮短一點，可能5到6年就好，這樣更多人能夠辦到，大家也會願意朝這個目標努力。」

雖然在季中宣告引退，在9月2日投完引退賽後就準備離台，不過羅力也承諾，會在年底或年初時宣告取得本土球員資格，「成為本土球員，這是個榮譽，也花了我不少心力跟時間，我會去做這件事。」

富邦育樂總經理陳昭如表示，羅力條款最早是悍將球團在2019年領隊會議上提出，當時遭到否決，2020年才終於通過，不過年限定在9年，「9個球季非常不容易，是很長的時間，我們一直希望提升中職競爭力、創造友善環境，期待未來看到羅力的條款年限能夠往下修。」

陳昭如也提到，當初球團會提出這個條款的制定，是因為顧問郭泰源提及，過去效力日本職棒西武隊時，就曾用這個方式轉為本土球員。