快訊

染Omicron而不自知！美研究：逾半數確診者不知被感染

邊境可望解封 保險公司海外旅平險配套準備好沒？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力條款羅力退休用不到「還是會宣告」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將洋投羅力上午舉辦記者會宣布退休，身穿百勝紀念球衣。記者葉信菉／攝影
富邦悍將洋投羅力上午舉辦記者會宣布退休，身穿百勝紀念球衣。記者葉信菉／攝影

羅力作為近年中職最資深洋將，聯盟也定出俗稱「羅力條款」的洋將轉本土規定，羅力今年將集滿9年年資，成為史上第一位適用者，不過今日宣告退休的他，明年恐怕用不到，他也呼籲：「希望年限可以減少到5、6年左右。」

中職在2020年訂出規定，外籍球員滿9年年資後，將視為本土球員，不受到洋將名額限制，羅力表示：「這是很好的規定，能夠吸引外籍球員來台灣打球，更願意跟球隊保持長久關係。」

不過就他個人來說，羅力表示：「會希望年限再縮短一點，可能5到6年就好，這樣更多人能夠辦到，大家也會願意朝這個目標努力。」

雖然在季中宣告引退，在9月2日投完引退賽後就準備離台，不過羅力也承諾，會在年底或年初時宣告取得本土球員資格，「成為本土球員，這是個榮譽，也花了我不少心力跟時間，我會去做這件事。」

富邦育樂總經理陳昭如表示，羅力條款最早是悍將球團在2019年領隊會議上提出，當時遭到否決，2020年才終於通過，不過年限定在9年，「9個球季非常不容易，是很長的時間，我們一直希望提升中職競爭力、創造友善環境，期待未來看到羅力的條款年限能夠往下修。」

陳昭如也提到，當初球團會提出這個條款的制定，是因為顧問郭泰源提及，過去效力日本職棒西武隊時，就曾用這個方式轉為本土球員。

羅力 中職 西武

延伸閱讀

中職／羅力9月2日引退賽 悍將：要復出也OK

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

中職／羅力賽後集合隊友談話 范米特：他是傳奇

中職／偉大並未湊巧 羅力引退前還能再拚史上三振王？

相關新聞

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

距離取得本土洋將資格進入倒數，富邦悍將隊洋投羅力閃電宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，羅力以招牌口頭禪「哩賀」打...

中職／羅力條款羅力退休用不到「還是會宣告」

羅力作為近年中職最資深洋將，聯盟也定出俗稱「羅力條款」的洋將轉本土規定，羅力今年將集滿9年年資，成為史上第一位適用者，不...

中職／羅力9月2日引退賽 悍將：要復出也OK

富邦悍將隊洋投羅力昨天透過球團宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，領隊林華韋表示8月25日、9月2日，將是羅力最後...

經典賽／這那招？美國隊宣布電視球評掌兵符 生涯無執教經驗

世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊今天宣布總教練，由擔任電視球評近10年、生涯沒有執教經驗的戴羅沙（MarkDeRosa...

棒球／模仿麥可舞步開車門 前味全龍川崎宗則搞笑近萬人讚

去年效力味全龍的日本球星川崎宗則，離開中職後回到日本獨立聯盟擔任教練，由於本身幽默的個性，常在Instagram發布許多搞笑的生活日常，因此圈粉無數球迷，近日因氣溫炎熱，他也在社群軟體上展現自己幽默的

中職／范米特不悲情 止個人8連敗

富邦悍將隊昨晚賽前突然公布羅力引退消息，打線卯起來猛敲13支安打，表現給場邊的羅力看，投手范米特也繳出6局失2分優質先發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。