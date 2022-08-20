影／想時刻陪伴家人 羅力宣布退休
富邦悍將洋投羅力上午舉辦記者會宣布退休，結束旅台十年生涯，他表示在台灣打球很開心，他也熱愛這個地方，但在今年球季他思念家人的情緒非常強烈，想時刻陪伴在家人身邊。他強調身為一個旅外球員身心靈都必須很專注，現在雖然他身在這，但心常常思念家人，因此選擇退休。
談到引退的關鍵，羅力表示：「是為了陪伴家人，棒球生涯中我的家人百分百支持我，無論老婆、小孩都很支持我，我想多花時間跟小孩相處，作為一個能夠隨時陪伴的父親、丈夫，在家裏陪伴他們，哄他們睡覺、看他們起床，需要我的時候，我都能夠在身邊。」
羅力也感謝謝謝富邦球團、教練、隊友，過去6年來的陪伴，還有球迷這些年來的支持，每個時刻都銘記在心，也終於履行承諾，以富邦球員身份退休，他很高興能夠做到。
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