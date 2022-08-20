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中職／羅力9月2日引退賽 悍將：要復出也OK

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
悍將定羅力9月2日引退賽。截圖自畫面
悍將定羅力9月2日引退賽。截圖自畫面

富邦悍將隊洋投羅力昨天透過球團宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，領隊林華韋表示8月25日、9月2日，將是羅力最後兩場新莊主場出賽，至於背號是否退休？將在退休儀式當天揭曉。

37歲的羅力宣告退休，到今年8月24日將集滿9年年資，確定會取得本土洋將資格後才離開，林華韋透露，羅力是在上周向球團提出要在9月退休的想法，「非常遺憾，聽到他要結束在中職的生涯，我們雖然全力慰留，但他意志堅決。」

羅力預計在8月25日對味全龍隊、9月2日對樂天桃猿隊，兩場先發後就退休，9月2日的引退賽當天，悍將球團也會為他舉辦引退儀式，到9月中返美。

富邦育樂總經理陳昭如表示，歡迎球迷這兩場先發到場支持羅力，昨天宣布引退這個震撼性消息後，有看到球迷討論是否退休羅力的39號背號，「他是中職的傳奇球員，球團會慎重評估，退休儀式當天就會知道最後答案。」

至於羅力離隊後，悍將目前還有范米特、富蘭戈，林華韋表示，二軍的安得勝調整得不錯，本周一教練團也討論過備案，「有接觸一名外籍野手，也完成簽約，預計下周公布。」

林華韋也說，未來不排除與羅力的任何合作可能性，會繼續保持聯繫，「像是國際球探、客座教練，如果他決定復出，我們也會讓他重新穿上39號球衣。」

羅力 林華韋 中職

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