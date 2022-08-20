中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

距離取得本土洋將資格進入倒數，富邦悍將隊洋投羅力閃電宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，羅力以招牌口頭禪「哩賀」打招呼，談到退休決定關鍵的家人，羅力忍不住潸然淚下。 記者會直播

「謝謝大家今天來到。」羅力說：「我想藉這個機會宣布，再兩場先發後，我將跟棒球生涯告別。」根據悍將球團規劃，羅力預計在8月25日、9月2日兩場先發後，結束中職生涯，9月中離開台灣。

羅力也說：「我要解釋清楚，離開這裡不是因為不開心，我愛為富邦打球、跟隊友打球、在中職打球，過去10年在台灣的生活都非常開心。」

談到引退的關鍵，羅力表示：「是為了陪伴家人，棒球生涯中我的家人百分百支持我，無論老婆、小孩都很支持我，我想多花時間跟小孩相處，作為一個能夠隨時陪伴的父親、丈夫，在家裏陪伴他們，哄他們睡覺、看他們起床，需要我的時候，我都能夠在身邊。」

羅力也感謝謝謝富邦球團、教練、隊友，過去6年來的陪伴，還有球迷這些年來的支持，每個時刻都銘記在心，也終於履行承諾，以富邦球員身份退休，「很高興能夠做到。」

37歲的羅力來自美國，職棒生涯從2007年選秀被美國職棒巨人隊在第50輪選中開始，雖然未曾升上大聯盟，但在2012年來到台灣展開新生涯，也在此畫下職棒生涯句點。

羅力最早是加入Lamigo桃猿隊，到2014年被KT巫師隊挖角，2015年重返中職加入義大犀牛隊，也隨著球隊易主在2017年披上悍將隊戰袍。