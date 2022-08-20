快訊

今年天赦日碰上處暑！命理師曝「1招」增財運 2生肖桃花運強

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚、曝最後上場時間

柬埔寨救援動起來！ 柬內政部：已逮捕數百名來自中國和台灣的嫌犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
羅力(左)引退記者會。擷圖自畫面
羅力(左)引退記者會。擷圖自畫面

距離取得本土洋將資格進入倒數，富邦悍將隊洋投羅力閃電宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，羅力以招牌口頭禪「哩賀」打招呼，談到退休決定關鍵的家人，羅力忍不住潸然淚下。 記者會直播

「謝謝大家今天來到。」羅力說：「我想藉這個機會宣布，再兩場先發後，我將跟棒球生涯告別。」根據悍將球團規劃，羅力預計在8月25日、9月2日兩場先發後，結束中職生涯，9月中離開台灣。

羅力也說：「我要解釋清楚，離開這裡不是因為不開心，我愛為富邦打球、跟隊友打球、在中職打球，過去10年在台灣的生活都非常開心。」

談到引退的關鍵，羅力表示：「是為了陪伴家人，棒球生涯中我的家人百分百支持我，無論老婆、小孩都很支持我，我想多花時間跟小孩相處，作為一個能夠隨時陪伴的父親、丈夫，在家裏陪伴他們，哄他們睡覺、看他們起床，需要我的時候，我都能夠在身邊。」

羅力也感謝謝謝富邦球團、教練、隊友，過去6年來的陪伴，還有球迷這些年來的支持，每個時刻都銘記在心，也終於履行承諾，以富邦球員身份退休，「很高興能夠做到。」

37歲的羅力來自美國，職棒生涯從2007年選秀被美國職棒巨人隊在第50輪選中開始，雖然未曾升上大聯盟，但在2012年來到台灣展開新生涯，也在此畫下職棒生涯句點。

羅力最早是加入Lamigo桃猿隊，到2014年被KT巫師隊挖角，2015年重返中職加入義大犀牛隊，也隨著球隊易主在2017年披上悍將隊戰袍。

羅力 中職 棒球

延伸閱讀

中職／羅力賽後集合隊友談話 范米特：他是傳奇

中職／偉大並未湊巧 羅力引退前還能再拚史上三振王？

中職／震撼彈！羅力明談引退計畫 轉本土前華麗轉身

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

相關新聞

中職／為了家人 羅力宣告引退潸然落淚

距離取得本土洋將資格進入倒數，富邦悍將隊洋投羅力閃電宣布退休，球團今天在新莊棒球場舉辦記者會，羅力以招牌口頭禪「哩賀」打...

經典賽／這那招？美國隊宣布電視球評掌兵符 生涯無執教經驗

世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊今天宣布總教練，由擔任電視球評近10年、生涯沒有執教經驗的戴羅沙（MarkDeRosa...

棒球／模仿麥可舞步開車門 前味全龍川崎宗則搞笑近萬人讚

去年效力味全龍的日本球星川崎宗則，離開中職後回到日本獨立聯盟擔任教練，由於本身幽默的個性，常在Instagram發布許多搞笑的生活日常，因此圈粉無數球迷，近日因氣溫炎熱，他也在社群軟體上展現自己幽默的

中職／范米特不悲情 止個人8連敗

富邦悍將隊昨晚賽前突然公布羅力引退消息，打線卯起來猛敲13支安打，表現給場邊的羅力看，投手范米特也繳出6局失2分優質先發...

中職／羅力閃電引退 9月中離台

即將跨過變身本土球員的9年一軍年資，富邦悍將隊37歲洋投羅力卻在此時拋出震撼彈，球團在今天於新莊棒球場為他舉辦引退記者會...

中職／第2年輕百K 曾峻岳想進中華隊

今年誰是中華職棒「K功之王」？中信兄弟隊德保拉115次三振難以撼動，但從K9值來排序，樂天桃猿隊朱俊祥是第一，富邦悍將隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。