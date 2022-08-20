棒球／模仿麥可舞步開車門 前味全龍川崎宗則搞笑近萬人讚

去年效力味全龍的日本球星川崎宗則，離開中職後回到日本獨立聯盟擔任教練，由於本身幽默的個性，常在Instagram發布許多搞笑的生活日常，因此圈粉無數球迷，近日因氣溫炎熱，他也在社群軟體上展現自己幽默的個性，發布影片模仿傳奇巨星麥可傑克森(Michael Jackson)。

日本近日屢創高溫，目前擔任讀連教練的川崎宗則，近日在社群發出一段，因手把太燙，而無法順利開啟車門並模仿起已故歌手傑克森，同時搭上膾炙人口的歌曲「Billie Jean」逗樂了許多球迷。

這則影片在不到24小時內就獲得了8000多個讚，同時吸引到各方名人及球迷留言表示有趣，其中包括前橫濱DeNA球員坪井智哉在留言區寫下「太好笑了」，以及前大聯盟明星「鸚鵡哥」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）也以笑臉表達此影片十分有趣。