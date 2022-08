經典賽／這那招？美國隊宣布電視球評掌兵符 生涯無執教經驗

世界棒球經典賽(WBC)美國代表隊今天宣布總教練,由擔任電視球評近10年、生涯沒有執教經驗的戴羅沙(Mark DeRosa)執掌兵符。

美國隊總經理瑞金斯(Tony Reagins)今在電視節目MLB Central上宣布總教練人選,而點中的教頭人選就是節目主持人之一。

戴羅沙擔任球評近10年,今天與主持群連線訪問美國隊總經理時,他的角色一瞬間從原本的主持人變成未來的美國隊總教練。

他向瑞金斯致謝,謙稱這是一個大膽的決定,「謝謝你這麼大膽,願意相信我,我不會讓你失望」。

戴羅沙擁有16年大聯盟經驗,是有名的工具人,棒球場上9個守備位置,除了中外野、投手與捕手,他每個位置都能勝任。他2013年效力多倫多藍鳥,曾經與台灣投手王建民當隊友。

戴羅沙當球員的經驗豐富,但自2013年以38歲的年紀退役之後,9年來都在電視台擔任球評,沒有執教經驗。

主掌美國隊人事的瑞金斯今天以視訊連線的方式在MLB Central節目與主持人對談,主題是明年3月世界棒球經典賽美國隊的招募進度,揭曉總教練人選之前,他先賣了一個關子。

瑞金斯先談到,7月明星賽之後,大聯盟球星以楚奧特(Mike Trout)帶頭,一個又一個站出來表態加入美國隊,與這些明星球員聯繫的過程,讓他感到很興奮。

已公開表態效力美國隊的明星球員,包括三壘手亞瑞納多(Nolan Arenado)、一壘手高史密特(PaulGoldschmidt)和阿隆索(Pete Alonso)、外野手哈波(Bryce Harper)、捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、游擊或二壘手史托瑞(Trevor Story)。

瑞金斯說,他持續接到球員與經紀人的電話,表達有興趣參加美國隊,他希望這樣的氣勢可以一路延續到明年3月。

談到總教練人選,瑞金斯當著戴羅沙的面開玩笑,假裝為難說「我很猶豫要不要公布,我實在不太想公布」。但答案揭曉之後,瑞金斯說戴羅沙是最適合的人選,決策的過程並不困難。

瑞金斯說:「我跟戴羅沙聊過幾次,我感覺跟他很聊得來,感受到他很有領導力、願意與人溝通,我看到他的熱情與活力,加上他有2009年參賽經驗,對WBC很有概念,我們決定的過程沒有太困難。」

⚾️🇺🇸 @USABaseball announced Mark DeRosa (@markdero7) will manage the United States at the 2023 @WBCBaseball.



🔝 The 16-year MLB veteran played for the US in the 2009 edition.



🔗 Check out the details here: https://t.co/UpKCHYPSme pic.twitter.com/5PQaHb3zms