經典賽／這那招？美國隊宣布電視球評掌兵符 生涯無執教經驗

世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊今天宣布總教練，由擔任電視球評近10年、生涯沒有執教經驗的戴羅沙（Mark DeRosa）執掌兵符。

美國隊總經理瑞金斯（Tony Reagins）今在電視節目MLB Central上宣布總教練人選，而點中的教頭人選就是節目主持人之一。

戴羅沙擔任球評近10年，今天與主持群連線訪問美國隊總經理時，他的角色一瞬間從原本的主持人變成未來的美國隊總教練。

他向瑞金斯致謝，謙稱這是一個大膽的決定，「謝謝你這麼大膽，願意相信我，我不會讓你失望」。

戴羅沙擁有16年大聯盟經驗，是有名的工具人，棒球場上9個守備位置，除了中外野、投手與捕手，他每個位置都能勝任。他2013年效力多倫多藍鳥，曾經與台灣投手王建民當隊友。

戴羅沙當球員的經驗豐富，但自2013年以38歲的年紀退役之後，9年來都在電視台擔任球評，沒有執教經驗。

主掌美國隊人事的瑞金斯今天以視訊連線的方式在MLB Central節目與主持人對談，主題是明年3月世界棒球經典賽美國隊的招募進度，揭曉總教練人選之前，他先賣了一個關子。

瑞金斯先談到，7月明星賽之後，大聯盟球星以楚奧特（Mike Trout）帶頭，一個又一個站出來表態加入美國隊，與這些明星球員聯繫的過程，讓他感到很興奮。

已公開表態效力美國隊的明星球員，包括三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、一壘手高史密特（PaulGoldschmidt）和阿隆索（Pete Alonso）、外野手哈波（Bryce Harper）、捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、游擊或二壘手史托瑞（Trevor Story）。

瑞金斯說，他持續接到球員與經紀人的電話，表達有興趣參加美國隊，他希望這樣的氣勢可以一路延續到明年3月。

談到總教練人選，瑞金斯當著戴羅沙的面開玩笑，假裝為難說「我很猶豫要不要公布，我實在不太想公布」。但答案揭曉之後，瑞金斯說戴羅沙是最適合的人選，決策的過程並不困難。

瑞金斯說：「我跟戴羅沙聊過幾次，我感覺跟他很聊得來，感受到他很有領導力、願意與人溝通，我看到他的熱情與活力，加上他有2009年參賽經驗，對WBC很有概念，我們決定的過程沒有太困難。」

⚾️🇺🇸 @USABaseball announced Mark DeRosa (@markdero7) will manage the United States at the 2023 @WBCBaseball.



🔝 The 16-year MLB veteran played for the US in the 2009 edition.



🔗 Check out the details here: https://t.co/UpKCHYPSme pic.twitter.com/5PQaHb3zms — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 19, 2022

身分從主持人變總教練，戴羅沙立即在節目上發表擔任總教練的宣言，設立目標。

他說：「任何跟我同隊過的隊友都知道，我把團隊放在第一位，在我的執掌下，我會用盡全力讓每一名球員能夠健康回到自己的母隊，我也會用盡全力率隊贏得最後的勝利。」

他回顧自己2009年代表美國隊出戰WBC的經驗，他說當年向球隊報到之後，「我們花了一點時間，才培養出團隊的默契，因為走進來的一個一個都是明星球員，誰要當老大？我們都不知道」。

他回憶，後來萊特（David Wright）對波多黎各之戰打出再見安打，點燃士氣，改變球隊的氣氛；雖然當年敗給日本，四強止步，但他也體認到，現在身為總教練的首要任務是凝聚團隊的向心力，為這些球星打造一個互相支持的氣氛。

2023年世界棒球經典賽在台灣、日本、美國等3地進行預賽，決賽在美國邁阿密舉行。美國隊身為2017年冠軍，將以衛冕者之姿參賽。