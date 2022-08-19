中職／隊友火力相挺中止8連敗 范米特：得很多分感覺棒

富邦悍將隊今天火力全開，在范米特退場前就猛攻10分相助，最終以10：2擊敗樂天桃猿隊，中止個人8連敗的范米特說：「過去發生就發生了，看到大家得很多分感覺很棒。」

范米特今天先發6局，雖然1局下就被林泓育敲出2分砲，但接下來沒再失分，總計被敲4支安打，另有4次三振、2次四壞保送，中止個人8連敗。

前8場先發就輸球，范米特投得不差，防禦率是3.54，但援護率僅1.49，今天悍將1局上先攻下3分，6局打完已經打回10分，范米特表示：「過去發生就發生了，我就是上場，專注在自己的工作上，看到大家得很多分感覺很棒，我們會繼續前進。」

總教練丘昌榮則認為范米特投得不到滿分，「打線有幫忙打分數，理論上應該投得很順，但每局還是有點小狀況。」范米特則解釋，因為天氣熱加上潮濕、下雨，「中間有點小狀況，大家都有撐下來，好好奮鬥拿下勝利。」