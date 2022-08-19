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中職／羅力賽後集合隊友談話 范米特：他是傳奇

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊洋投羅力（左一）即將獲得本土洋將資格，球團卻突然發出他的引退記者會採訪邀請，他明天將親自宣布他的引退訊息。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投羅力（左一）即將獲得本土洋將資格，球團卻突然發出他的引退記者會採訪邀請，他明天將親自宣布他的引退訊息。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天賽前傳出羅力即將引退消息，洋投范米特表示，聽到這個消息很難過，但也能夠理解、支持他的決定，「羅力是這個聯盟的傳奇。」

范米特今晚以6局失2分的優質先發，幫助悍將隊以10：2擊敗樂天桃猿隊，在桃園球場的3連戰取得2勝1和，由於消息來得突然，賽後羅力也花了點時間跟隊友好好說再見。

悍將隊總教練丘昌榮表示，羅力的表現一直都值得年輕人學習，以他的年紀來說，也能夠理解這個決定，「如果可以當然希望他繼續效力，不過昨天也跟他聊到家庭、小孩，至於細節就讓他在明天記者會上分享吧。」

范米特今年才加入中職，待在這個聯盟9個球季的羅力自然是挖寶的對象，范米特表示：「大家都從羅力身上學到不少，羅力是這個聯盟的傳奇，是真正的職業球員。」

賽後羅力跟隊友的談話，范米特沒有透露太多，只說到原因與回去陪家人有關，「無論如何，我們都支持而且了解他的決定。」

富邦悍將隊先發投手范米特。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手范米特。記者余承翰／攝影

羅力 樂天桃猿 丘昌榮

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