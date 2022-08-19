日職／吳念庭敲安 宋家豪後援1局無失分

日本職業棒球埼玉西武獅隊野手吳念庭今天單場敲1安、中止連3場出賽無安打；東北樂天金鷲隊投手宋家豪後援登板，用12球投1局，讓打者3上3下、無失分，連2場出賽無失分。

西武對戰歐力士猛牛隊，吳念庭先發第打5棒、守三壘，1局打出一壘方向滾地球出局，4局打出二壘方向滾地球出局，6局打出雙殺打，8局敲出游擊方向安打，總計4打數1支安打，賽後打擊率2成14。

西武1局靠山川穗高安打先馳得點，歐力士4局上靠安打、接連四壞保送擠回追平分，再靠暴投跑回超前分。

歐力士5局靠若月健矢陽春砲取得3比1領先，西武6局追分，靠源田壯亮、森友哉及山川穗高接連安打先拿1分，再靠滾地球送回追平分、3比3扳平比數；若月健矢7局再開轟，陽春砲送回致勝分，西武終場以3比4吞敗。

樂天交手千葉羅德海洋隊，兩隊8局打完樂天5比6落後，樂天9局派宋家豪登板後援，依序讓打者打出二壘方向滾地球、游擊方向滾地球出局，再三振抓到第3個出局數；樂天終場以5比6吞敗，宋家豪無關勝敗，賽後防禦率2.52。