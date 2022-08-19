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中職／震撼彈！隊友幫范米特打10分 悍將又讓樂天吃癟

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手范米特。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手范米特。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊是本季唯一能夠連三戰壓制樂天桃猿隊的球隊，今晚他們又辦到一次。悍將隊火力爆發猛敲13安，先發投手范米特6局失2分好投終於不再「問天」，率領悍將隊以10：2奪勝，在桃園球場這3場系列賽，對猿隊取得2勝1和。

范米特中止個人8連敗，避免追平聯盟單季最長連敗紀錄，今晚雖然在首局就被猿隊林泓育敲出2分砲，但接下來沒有再出現太大危機，一路投完6局，用96球，被敲4支安打僅失2分，另有4次三振、2次四壞保送，拿下本季第4勝（12敗）。

先前8連敗期間，范米特投得不差，5場是優質先發，8局失2分、7.2局失2分這樣的成績也贏不了，原因是隊友得分援護率太低，這8場范米特的防禦率是3.54，援護率僅1.49，責任局數裡隊友只幫忙打回8分，無奈問天。

但今晚不一樣，悍將隊打線在范米特退場前猛攻10分，從1局上4支安打開啟3分大局，4局上3支安打換回3分，接著5局上高國麟轟出陽春砲，6局上辛元旭也敲出陽春砲，後來再追加2分。

猿隊上半季拿下季冠軍，最長僅吞下4連敗，就是從5月20日起在桃園主場連3天輸給悍將隊開啟；下半季猿隊勝率破7成，然而14勝4敗的成績裡，有3場輸給悍將隊，悍將隊更是從前天開始3連戰對戰猿隊2勝1和，又在桃園當「奧客」。

猿隊先發投手王溢正投4局被敲7支安打、丟掉6分，接手的許峻暘1.2局被敲4支安打包括2轟，丟掉4分。

富邦悍將隊高國麟5局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊高國麟5局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

問天 援護率

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