中職／印給你看！助總帶A4紙申訴 證明王威晨踩壘瞬間

中信兄弟隊今天在台南棒球場以1：5不敵統一獅隊，第7局王威晨挑戰「靖區」被判出局，兄弟提出挑戰後維持原判，直到8局下仍見總教練林威助對這個判決有滿滿疑惑，趁著暫停空檔，帶著A4紙找上小房間理論，紙張上是王威晨先上壘的格放截圖。

兩軍今天分別由魏碩成、克維斯先發，前者只投2局失5分退場，克維斯則演出7局被敲5安打、僅失1分好投，狂飆13次三振，奪下中職生涯首勝。

克維斯首局在兩出局後遭遇危機、丟掉1分，但此後越投越帶勁，一路暢投到第7局，因2安打被攻占得點圈，焦點畫面出現在王威晨打向二壘的強勁滾地球，眼看就要穿越，被林靖凱一把攔下後傳一壘完成封殺。

兄弟提出挑戰但維持原判，林威助為此上場與主審爭論改變不了既成事實，克維斯安全下庄，以為事件已經落幕，8局下只見林威助趁著比賽暫停空檔，帶著A4紙找上小房間。

紙張上是球團印好的格放截圖，林威助認為王威晨的腳明顯先一步踩到壘包，對這個play繼續提出質疑，但結局還是被請回，林威助賽後明確表態將會申訴。。