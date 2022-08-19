中職／獅隊救命仙丹到貨 克維斯7局13K掐斷兄弟攻勢

統一獅隊的「救獅主」出現，新洋投克維斯的第2場先發，面對中信兄弟隊熱投112球，先發7局失1分，狂賞13次三振追平隊史紀錄，幫助獅隊以5：1擊敗兄弟，獅隊中3連敗，克維斯也拿下中職生涯首勝。

克維斯上周在中職的初登板就投到100球，今天面對兄弟之役更有料，首局在兩出局後遭遇危機，周思齊二壘打、許基宏一壘打串聯丟掉1分，但此後越投越帶勁。

克維斯一路暢投到第7局，因2安打被攻占得點圈，王威晨打向二壘挑戰「靖區」，眼看就要穿越，仍被林靖凱一把攔下後傳一壘完成封殺，兄弟提出挑戰但維持原判，總教練林威助為此上場與主審爭論改變不了既成事實，克維斯安全下庄。

克維斯最終投7局只被敲出5安打、失1分，單場13K追平隊史紀錄，獅隊過去32年僅1995年3月19日阿坡里那曾辦到。

兄弟由本土左投魏碩成先發，只撐2局就被敲6安打、失5分（責失3分）核爆退場，首局被掃4安打，胡金龍、高國慶的安打各敲回1分，魏碩成的暴投也送分；第2局則因左外野手李聖裕的失誤開啟危機，陳傑憲安打、胡金龍高飛犧牲打各再挹注1分打點。

兄弟換上官大元接手，反倒讓戰情穩定下來，接手6局只被敲出1安打、無失分，扮演超級救火隊，繳出優質中繼，成為兄弟此役最大亮點。