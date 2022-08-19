中職／喊出來！朱俊祥飆K外還有更重要課題

今年球季還沒打完，樂天桃猿隊朱俊祥已經飆出52次三振寫下個人新高，關鍵在K9值12.88是聯盟最高，生涯第9個球季持續進化，場上激動動作也變多了，然而個性低調的朱俊祥還是被隊友虧「不夠霸氣啦」。

截至今天賽前，本季出賽投超過20局的投手中，朱俊祥的K9值排名第一，再來是味全龍隊陳冠偉的12.15、富邦悍將隊曾峻岳的10.29、統一獅隊古林睿煬的10.16，朱俊祥自認對三振沒有特別追求，「都是搭配捕手的配球去對付打者」。

不過，去年朱俊祥K9值是9.72，今年大躍進，他說：「改變的是心態，教練團用不同方式去鼓勵我、開導我，在心理層面進步很多，要勇於攻擊好球帶，這是他們給我今年的課題，不要太閃躲。」

去年開始，教練團就一直鼓勵朱俊祥在場上多「放開來」，展現出不同的一面，朱俊祥說：「我比較『閉俗（內向）』一點，他們說要喊出來，對我比較好，能夠增加自信。」

不過朱俊祥的動作還不夠放開來，隊友余德龍、成晉看到忍不住虧他：「不夠霸氣啦。」