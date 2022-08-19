快訊

新北傳凶殺命案 男疑與同住友人爆口角「被砍多刀」身亡

獨／陸官251名學生食物中毒 供膳廠商「梓官區漁會」說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／第2年輕生涯百K球沒留下 曾峻岳瞄準明年經典賽

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊曾峻岳。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊曾峻岳。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊終結者曾峻岳進入中職短短2年就完成生涯百K，20歲280天之齡締造史上第2年輕紀錄，他將眼光放得更遠，今年要努力維持好表現，才有機會擠進明年世界棒球經典賽的中華隊名單。

曾峻岳在8月14日對味全龍隊之戰，於延長10局送出2次三振，完成生涯百K里程碑，只不過賽事後來一路打到12局才分出勝負，曾峻岳說，這顆生涯百K球也就沒特別留下來。

談起百K，曾峻岳當下也沒想到，是後來看到媒體報導才知道，「有達成這個紀錄，滿開心的。」這2年曾峻岳的K9值是10.15、10.29，維持得不錯，三振也才能快速累積。

對三振沒有刻意追求，曾峻岳表示，或許對手抓自己直球打較多，因此能夠利用變化球取得三振，「只有遇到危機的時候才會特別想要三振，就是丟出最好的球種，不強求。」

跟去年相比，曾峻岳更在意一項數據的差異，今年被打擊率2成20、被上壘率1.11，跟去年兩項數據是1成88、0.95相比，都往上增，曾峻岳說：「今年比較容易被打，我會去看這些數據，多被敲了幾支安打。」

努力維持著好表現，曾峻岳期待今年可以整年健康出賽，累積資本一拚明年3月的經典賽，「我從小到大只打過2次中華隊耶。」曾峻岳很快說出國小打過的威廉波特少棒賽、高中的U18世界盃，之後進入職棒剛好遇到疫情，奧運、台日交流賽都沒得打。

曾峻岳自認三級棒球時期，自己的實力不夠穩定進入中華隊，所以進入職棒後更拚，就是想要披上中華隊球衣，「只有保持平穩的表現，明年才有機會。」他很期待面對美職、日職等世界好手，自己能展現出什麼樣的實力。

曾峻岳 中華隊 棒球

延伸閱讀

威廉波特少棒／中華隊差點接力無安打 教頭：沒有刻意追求

中職／李振昌、陳韻文本季狀況多 缺席經典賽機會大

中職／曾峻岳未滿21歲集滿百K 聯盟史上第2年輕

中職／20歲的曾峻岳沒有極限 危機中飆155刷新生涯最速

相關新聞

中職／震撼彈！羅力明談引退計畫 轉本土前華麗轉身

富邦悍將隊資深洋投羅力拋出震撼彈，球團今天晚間發出採訪邀請，竟是他的引退記者會，將為10年中職選手生涯畫下句點，選在即將...

中職／偉大並未湊巧 羅力引退前還能再拚史上三振王？

富邦悍將隊資深洋投羅力將在明天舉辦引退宣布記者會，震驚球界，細數他的中職生涯，從「雷力」變身「羅力」，10年之間不變的是...

中職／不要起爭議 霸林爵找主審解釋：不必給警告啦

樂天桃猿隊與富邦悍將隊昨晚打滿12局，以2：2握手言和，5小時01分的馬拉松戰役中，也有輕鬆時刻，6局上結束猿隊先發投手...

中職／喊出來！朱俊祥飆K外還有更重要課題

今年球季還沒打完，樂天桃猿隊朱俊祥已經飆出52次三振寫下個人新高，關鍵在K9值12.88是聯盟最高，生涯第9個球季持續進...

中職／第2年輕生涯百K球沒留下 曾峻岳瞄準明年經典賽

富邦悍將隊終結者曾峻岳進入中職短短2年就完成生涯百K，20歲280天之齡締造史上第2年輕紀錄，他將眼光放得更遠，今年要努...

中職／12局大戰後...李子強下二軍 豪勁有救援點還是上

經歷昨晚12局、破5小時的馬拉松大戰，富邦悍將隊跟樂天桃猿隊今晚繼續在桃園球場交手，悍將隊將李子強換下二軍，拉上游霆崴作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。