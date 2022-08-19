中職／第2年輕生涯百K球沒留下 曾峻岳瞄準明年經典賽

富邦悍將隊終結者曾峻岳進入中職短短2年就完成生涯百K，20歲280天之齡締造史上第2年輕紀錄，他將眼光放得更遠，今年要努力維持好表現，才有機會擠進明年世界棒球經典賽的中華隊名單。

曾峻岳在8月14日對味全龍隊之戰，於延長10局送出2次三振，完成生涯百K里程碑，只不過賽事後來一路打到12局才分出勝負，曾峻岳說，這顆生涯百K球也就沒特別留下來。

談起百K，曾峻岳當下也沒想到，是後來看到媒體報導才知道，「有達成這個紀錄，滿開心的。」這2年曾峻岳的K9值是10.15、10.29，維持得不錯，三振也才能快速累積。

對三振沒有刻意追求，曾峻岳表示，或許對手抓自己直球打較多，因此能夠利用變化球取得三振，「只有遇到危機的時候才會特別想要三振，就是丟出最好的球種，不強求。」

跟去年相比，曾峻岳更在意一項數據的差異，今年被打擊率2成20、被上壘率1.11，跟去年兩項數據是1成88、0.95相比，都往上增，曾峻岳說：「今年比較容易被打，我會去看這些數據，多被敲了幾支安打。」

努力維持著好表現，曾峻岳期待今年可以整年健康出賽，累積資本一拚明年3月的經典賽，「我從小到大只打過2次中華隊耶。」曾峻岳很快說出國小打過的威廉波特少棒賽、高中的U18世界盃，之後進入職棒剛好遇到疫情，奧運、台日交流賽都沒得打。

曾峻岳自認三級棒球時期，自己的實力不夠穩定進入中華隊，所以進入職棒後更拚，就是想要披上中華隊球衣，「只有保持平穩的表現，明年才有機會。」他很期待面對美職、日職等世界好手，自己能展現出什麼樣的實力。