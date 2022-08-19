中職／偉大並未湊巧 羅力引退前還能再拚史上三振王？

富邦悍將隊資深洋投羅力將在明天舉辦引退宣布記者會，震驚球界，細數他的中職生涯，從「雷力」變身「羅力」，10年之間不變的是穩定貢獻，史上最強洋投的論戰絕對有他的一席之地，已然進入倒數的選手生涯，目前勝場距離勇壯差7勝，三振數落後30K，史上三振王是他在終點線前還有機會追趕的最後標的。

羅力以選秀第50輪在舊金山巨人隊展開職棒生涯，不曾摸到大聯盟的邊，2012年以不滿28歲的年紀來到中職，他的故事篇章在台灣站上顛峰、迎接日暮。

至今天為止，羅力共在中職出賽237場（232場先發），取得101勝71敗、防禦率3.32、1256次三振，生涯共奪4座三振王、4座防禦率王、3座勝投王，2015及17年都完成投手三冠王。

羅力的101勝排名史上第3、洋投第2，唯一贏他的洋投只有勇壯的107勝，1256K則是史上第2，雄踞在史上三振王寶座的人，依然是勇壯的1286K。

羅力將在悍將隊效力到何時，球團表示，「關於引退相關細節，明天將由羅力本人親自對外說明。」據悉尚有幾個版本在討論中。

羅力要挑戰勇壯的勝投已然不可能，但三振可以自立自強，差距30K，站上史上三振王的位置還有一拚的機會。