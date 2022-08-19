中職／震撼彈！羅力明談引退計畫 轉本土前華麗轉身

富邦悍將隊資深洋投羅力拋出震撼彈，球團今天晚間發出採訪邀請，竟是他的引退記者會，將為10年中職選手生涯畫下句點，選在即將成為「本土羅力」之際華麗轉身，明天由羅力親自說分明。

羅力在中職細水長流，10年來投出穩定成績，至今天共出賽237場，取得101勝71敗、防禦率3.32，勝場數排名史上第3，1256次三振為史上第2，生涯共奪4座三振王、4座防禦率王、3座勝投王，2015及17年都完成三冠王，絕對是史上最強洋投之一。

「羅力條款」在2020年9月正式通過，規定一軍年資滿9年不受洋將名額限制，而他今年季前差81天或80局就將達標，本季在6月4日升上一軍至今，即將在8月23日累積滿81天。

明年球季起是洋投卻又不占洋投名額，「本土羅力」充滿誘惑力，不僅悍將隊表態想續約，也讓其他球隊流口水、不排除延攬，但羅力對下一步似乎早有答案。

球團今天發出採訪邀請，明天在新莊棒球場為羅力舉辦記者會，將是本季投完或即刻退休，抑或其他時間點，由他親口揭曉未來規畫。