中職／12局大戰後...李子強下二軍 豪勁有救援點還是上
經歷昨晚12局、破5小時的馬拉松大戰，富邦悍將隊跟樂天桃猿隊今晚繼續在桃園球場交手，悍將隊將李子強換下二軍，拉上游霆崴作為長中繼，猿隊陳冠宇、豪勁暫掛免戰牌，不過若有救援點出現，豪勁也準備承擔。
昨晚的比賽，猿隊動用5名投手吃完12局，霸林爵先發6.2局外，陳冠宇、豪勁各投了2局，猿隊總教練曾豪駒表示，兩人投的局數較多，今天沒狀況不會上場，「不過也跟豪勁聊過，如果是有救援點，他說他可以投1局。」
悍將隊則是用了8名投手，李子強臨時先發，面對近期最猛的猿隊投出4局無失分的好表現，悍將隊投手教練林正豐表示，李子強這一場先發，「代表了他個人能力、投球威力是有的，但還是有些小細節要修，才能成為更完整的職業投手。」
李子強今年常常以救火隊身分上一軍支援，林正豐表示，李子強春訓時角色定位就比較靈活，局數可長、可中、可短，角色的轉換對他來說是需要學習的地方，透過在一軍出賽，也能夠觀摩其他選手，成為未來養分。
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