快訊

《數位中介法》惹質疑 NCC下周公聽會「先喊卡」

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

中職／12局大戰後...李子強下二軍 豪勁有救援點還是上

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手李子強。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊先發投手李子強。圖／聯合報系資料照

經歷昨晚12局、破5小時的馬拉松大戰，富邦悍將隊跟樂天桃猿隊今晚繼續在桃園球場交手，悍將隊將李子強換下二軍，拉上游霆崴作為長中繼，猿隊陳冠宇、豪勁暫掛免戰牌，不過若有救援點出現，豪勁也準備承擔。

昨晚的比賽，猿隊動用5名投手吃完12局，霸林爵先發6.2局外，陳冠宇、豪勁各投了2局，猿隊總教練曾豪駒表示，兩人投的局數較多，今天沒狀況不會上場，「不過也跟豪勁聊過，如果是有救援點，他說他可以投1局。」

悍將隊則是用了8名投手，李子強臨時先發，面對近期最猛的猿隊投出4局無失分的好表現，悍將隊投手教練林正豐表示，李子強這一場先發，「代表了他個人能力、投球威力是有的，但還是有些小細節要修，才能成為更完整的職業投手。」

李子強今年常常以救火隊身分上一軍支援，林正豐表示，李子強春訓時角色定位就比較靈活，局數可長、可中、可短，角色的轉換對他來說是需要學習的地方，透過在一軍出賽，也能夠觀摩其他選手，成為未來養分。

樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿救援投手豪勁。圖／聯合報系資料照

陳冠宇 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

中職／「狂虎爵」變「虎狂爵」 曾豪駒：非關對戰

中職／不看魔術數字 曾豪駒龜兔賽跑比喻被吐槽哪種龜

相關新聞

中職／不要起爭議 霸林爵找主審解釋：不必給警告啦

樂天桃猿隊與富邦悍將隊昨晚打滿12局，以2：2握手言和，5小時01分的馬拉松戰役中，也有輕鬆時刻，6局上結束猿隊先發投手...

威廉波特少棒／星二代沈立宸敲回首分 老爸沈鈺傑現場見證

闊別7年，台灣重返美國威廉波特少棒賽。台北市福林國小不負眾望以2比0完封對手，旗開得勝，看台上大批僑胞和親友團加油助陣，...

中職／悍將DJ失言風波惹怒女孩 球團：深表歉意

富邦悍將隊球場DJ爆發場邊失言風波，球團今天為此致歉，也允諾未來將嚴加規範言行、避免再犯。

中職／12局大戰後...李子強下二軍 豪勁有救援點還是上

經歷昨晚12局、破5小時的馬拉松大戰，富邦悍將隊跟樂天桃猿隊今晚繼續在桃園球場交手，悍將隊將李子強換下二軍，拉上游霆崴作...

棒球／首屆亞洲盃5人制 台灣擊敗日本奪冠寫歷史

亞洲盃5人制棒球賽，台灣代表隊在3戰2勝制冠軍賽展現韌性，在首戰落後的情況下連拿2勝，以2比1擊敗日本隊，拿下首屆亞洲盃...

排球／2年多沒打國際賽 中華女排啟程馬尼拉亞洲盃

中華女排隊在今天搭機前往菲律賓，參加2022年亞洲盃女子排球賽，對於球隊在2019年開始換血後，至今已2年多沒有參加國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。