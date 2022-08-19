中職／12局大戰後...李子強下二軍 豪勁有救援點還是上

經歷昨晚12局、破5小時的馬拉松大戰，富邦悍將隊跟樂天桃猿隊今晚繼續在桃園球場交手，悍將隊將李子強換下二軍，拉上游霆崴作為長中繼，猿隊陳冠宇、豪勁暫掛免戰牌，不過若有救援點出現，豪勁也準備承擔。

昨晚的比賽，猿隊動用5名投手吃完12局，霸林爵先發6.2局外，陳冠宇、豪勁各投了2局，猿隊總教練曾豪駒表示，兩人投的局數較多，今天沒狀況不會上場，「不過也跟豪勁聊過，如果是有救援點，他說他可以投1局。」

悍將隊則是用了8名投手，李子強臨時先發，面對近期最猛的猿隊投出4局無失分的好表現，悍將隊投手教練林正豐表示，李子強這一場先發，「代表了他個人能力、投球威力是有的，但還是有些小細節要修，才能成為更完整的職業投手。」