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中職／不要起爭議 霸林爵找主審解釋：不必給警告啦

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
中職進行富邦悍將與樂天桃猿之戰，樂天桃猿派出霸林爵擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影
中職進行富邦悍將與樂天桃猿之戰，樂天桃猿派出霸林爵擔任先發投手。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿隊與富邦悍將隊昨晚打滿12局，以2：2握手言和，5小時01分的馬拉松戰役中，也有輕鬆時刻，6局上結束猿隊先發投手霸林爵走向主審，不是要起爭議，而是解釋當下是對自己生氣，「大可不必給警告。」兩人隨後相視而笑。

事情發生在6局上2出局一壘有人，霸林爵面對范國宸連投3顆壞球，口中突然念念有詞，遭到主審王俊宏警告，總教練曾豪駒也上來了解狀況，不過比賽恢復進行後，霸林爵成功將范國宸三振出局化解危機。

此時霸林爵走下投手丘，朝著本壘方向前進，先用手比了比自己，再用動作示意隊友「沒事、沒事」，向主審解釋了一番之後，兩人都露出笑容。

霸林爵表示：「我只是跟他解釋，那時候是在對自己不滿意，大可不必給警告，沒有特別跟裁判道歉，畢竟不是跟他說的，我們兩個之間也沒有什麼問題。」

場上用動作、言語激勵自己，幾乎是霸林爵的「招牌」，他也解釋，作為球員都會希望自己展現競爭力，「有情緒就會抒發出來，有些人可能覺得這樣不好，但這是我的投球方式，不會因此改變。」

霸林爵此戰先發6.2局僅失1分，被敲4支安打，另有9次三振、1次四壞保送，雙方打成平手他也無關勝敗，本季戰績停在6勝2敗，防禦率則下修為2.91。

7局上教練團要換人時，霸林爵也一度有些抗拒，霸林爵表示，作為先發投手，當然會想繼續投下去，但也尊重教練決定，「我是告訴教練自己還能夠掌控比賽。」

霸林爵6局上投球影片：

霸林爵 范國宸 樂天桃猿

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