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排球／2年多沒打國際賽 中華女排啟程馬尼拉亞洲盃

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華女排啟程菲律賓馬尼拉備戰亞洲盃。圖／中華排球協會提供
中華女排啟程菲律賓馬尼拉備戰亞洲盃。圖／中華排球協會提供

中華女排隊在今天搭機前往菲律賓，參加2022年亞洲盃女子排球賽，對於球隊在2019年開始換血後，至今已2年多沒有參加國際賽，中華隊教練黑葛原浩二也期望能放眼前4名，為明年亞運持續備戰。

本次女排亞洲盃中華隊由黃煥永擔任領隊，教練團成員包括黑葛原浩二、黃偉翔、王前鑌、林宗佑，翻譯員范育綺，防護員徐靜，裁判鍾淑芳，中華女排選手名單張瓈文、謝苡縥、陳佳蔓、黃芯瑜、甘可慧、曾琬羚、葉于雯、陳姿雅、劉雙菱、吳芳妤、林書荷、黃瀞萱、賴湘程、林其蓉。

中華女排陣容2019開始換血，原先以亞運為目標，目前的班底已兩年多沒有參加國際賽，選手大多以國內企業聯賽及母隊賽事維持身手，本次亞洲盃中華隊預賽分在B組，將分別與日本、澳洲及泰國交手，賽事將於21日至29日於菲律賓馬尼拉舉行，中華隊的目標是突破上一屆2018年第4名的成績。

黑葛原浩二說：「這次集訓時間比較短，主要專注在從防守到反擊的攻擊能力的提升，疫情的關係大家面對到的情況都差不多，因此不管情況如何中華女排的目標都是進入前4名，並將這此的成果延續到明年的亞運。」

中華隊 亞運 排球

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