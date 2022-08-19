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中職／悍將DJ失言風波惹怒女孩 球團：深表歉意

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊球場DJ爆發場邊失言風波，球團今天為此致歉，也允諾未來將嚴加規範言行、避免再犯。 截圖自影片
富邦悍將隊球場DJ爆發場邊失言風波，球團今天為此致歉，也允諾未來將嚴加規範言行、避免再犯。 截圖自影片

富邦悍將隊球場DJ爆發場邊失言風波，球團今天為此致歉，也允諾未來將嚴加規範言行、避免再犯。

悍將近日的主場賽事，換局間大螢幕與球迷互動的投球cam中爆發爭議事件，其中兩幕鏡頭在捕捉到Fubon Angels時，球場DJ疑似針對女孩身材有影射言論，引發當事人不滿，事件也在社群網站上延燒，也引起後續球迷討論。

悍將球團今天對此事作出回應，球團表示，「球場DJ不應為了炒熱現場氣氛，在主持時使用嘲諷或貶抑之不當言詞，抹煞應援專業人員之付出，更為此事件造成球迷及社會大眾不佳觀感深表歉意。」

球團也表示，針對此次事件已予以告誡，「未來會嚴加規範並要求球場工作人員之言行，避免再有類似不當言論或行為。」

富邦悍將

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