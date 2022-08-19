威廉波特少棒／星二代沈立宸敲回首分 老爸沈鈺傑現場見證

闊別7年，台灣重返美國威廉波特少棒賽。台北市福林國小不負眾望以2比0完封對手，旗開得勝，看台上大批僑胞和親友團加油助陣，扮演小將們在場上奮戰的堅強後盾。

福林今天展開第75屆世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽，靠著沈立宸、曾乙喆在得點圈有人時適時一擊，以及李芳模、蕭兆勛等5名投手送出12次三振、僅被敲1支安打的精湛表現，以2分之差擊敗代表歐非區的義大利艾米利羅馬那隊（EmiliaRomagna）。

台北市福林國小18日展開第75屆世界少棒聯盟少棒錦標賽事，看台上大批僑胞和親友團助陣，全場加油口號不絕於耳。 中央社

台灣曾17度在這項賽事奪冠，傲視群雄，但上次赴賓州威廉波特（Williamsport）參賽已是2015年的事。福林這次取得亞太區代表權，深受矚目，也因此背負國人殷切期待。

福林國小校長李嗣蕙賽前接受中央社訪問時說，打球是種享受，選手體會團隊合作、共同努力達成目標的精神，也從棒球中學得鍛鍊體能的技巧，「大人當然希望孩子盡所能爭取各項榮耀，但也希望我們給他們的不是負擔，而是共同提攜、大家共同前進的力量」。

值得一提的是，福林隊上有個「星二代」，也就是前職棒選手沈鈺傑的兒子沈立宸。

台北市福林國小18日在第75屆世界少棒聯盟少棒錦標賽旗開得勝，先發第3棒沈立宸（右）首局安打建功，拿到勝利打點。 中央社

初次到訪威廉波特的沈鈺傑說，因為有孩子們努力，家長才能跟著來，所以他賽前特地向選手說「謝謝你們帶我們來」。他替福林選手能在如此完善的園區比賽感到高興，希望沈立宸好好享受，期許兒子能在場上正常表現就好。

沈立宸是投打二刀流，今天比賽打回全隊首分，並解決對方最後一名打者。即將上國中的他在賽後記者會表示，父親希望自己能打好少棒最後一次比賽。

除沈鈺傑一家三代外，福林其他選手家長也自費到威廉波特看孩子打球，組成龐大親友團，加上從紐約、新澤西、賓州等地遠道而來的僑胞，福林休息室上方的看台熱鬧滾滾，滿是國旗和各式打氣標語，全場加油口號不絕於耳。

福林雖以中華台北名義參賽，但LLB在賽場左外野旗杆升起中華民國國旗，賽前播放國旗歌時計分板螢幕也秀出青天白日滿地紅，而非俗稱梅花旗的中華奧林匹克委員會會旗。

賓州政要也盡地主之誼，聯邦眾議員穆澤（DanMeuser）、州參議員姚瑧（Gene Yaw）、州眾議員羅威（David Rowe）及威廉波特市長史勞特（DerekSlaughter）都到場替台灣加油。

台北市福林國小取得亞太區代表權，18日在第75屆世界少棒聯盟少棒錦標賽亮相，賽場左外野旗杆升起中華民國國旗。 中央社

駐紐約辦事處長李光章轉交駐美代表蕭美琴提供的營養品禮盒，並致贈駐處發放的加菜金。

李光章說，半夜守在電視前替征戰威廉波特的中華隊加油，是許多台灣人的共同回憶，此刻大家的心再次因台灣小將而連在一起。他希望福林小將連戰皆捷，更重要的是盡情享受在威廉波特的一切，為台灣贏得更多友誼，也替自己留下美好回憶。