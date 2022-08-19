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中職／原子少年二訪桃猿 地球、金星26日賽後表演嗨翻

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊邀請「原子少年」人氣團「地球」以及魅力團「金星」，在8月26日賽後蒞臨表演。圖／天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邀請「原子少年」人氣團「地球」以及魅力團「金星」，在8月26日賽後蒞臨表演。圖／天桃猿隊提供

「原子少年」二訪桃園棒球場，樂天桃猿隊邀請「原子少年」人氣團「地球」以及魅力團「金星」，在8月26日賽後蒞臨表演，一起嗨翻周五夜晚。

「原子少年」偶像旋風橫掃全台，演唱、創作、舞蹈到主持，團員們臥虎藏龍，可說是演藝圈全面接班的人選，人氣團「地球」成員林佳辰、林煥鈞、周子翔、黃文廷、周祖安都熱愛運動，其中團員林佳辰來過桃園棒球場開球，感受過棒球魅力，團員們也都非常期待可以在周五見到大家。

樂天桃猿隊邀請「原子少年」人氣團「地球」以及魅力團「金星」，在8月26日賽後蒞臨表演。圖／天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邀請「原子少年」人氣團「地球」以及魅力團「金星」，在8月26日賽後蒞臨表演。圖／天桃猿隊提供

除了人氣團「地球」之外，能唱能跳，台風穩健的「金星」也會一同演出，成員有Nelson、廖學文、蔡朕、許孟維、巴比、藍弟，其中團員Nelson也來過桃園棒球場開球，這次帶著五位團員一同登台，也請期待未來金星的作品以及即將推出的全新團綜節目「金星號飛船」。

「地球」和「金星」表示，謝謝10號隊友當初對於「原子少年」在棒球場開球演出的支持，很高興又可以跟大家見面，周五大家一起集合樂天桃園棒球場，賽後表演「地球」在東區舞台，而「金星」則是在西區舞台和10號隊友勇敢樂天。

棒球 樂天桃猿

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