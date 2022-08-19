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中職／悍將首款搖頭娃娃 江少慶當主角復刻笑肌和肌肉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊推出隊史首款七寸搖頭公仔「I AM GOOD江少慶搖頭公仔」，由王牌投手江少慶擔任主角，將在9月3日富邦悍將商品旗艦店「G store」限量發售，同時在9月3日、4日兩天推出憑球賽門票的加價購活動。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊推出隊史首款七寸搖頭公仔「I AM GOOD江少慶搖頭公仔」，由王牌投手江少慶擔任主角，將在9月3日富邦悍將商品旗艦店「G store」限量發售，同時在9月3日、4日兩天推出憑球賽門票的加價購活動。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊推出隊史首款七寸搖頭公仔「I AM GOOD江少慶搖頭公仔」，由王牌投手江少慶擔任主角，將在9月3日富邦悍將商品旗艦店「G store」限量發售，同時在9月3日、4日兩天推出憑球賽門票的加價購活動，將可獲得「賽後球場體驗」資格，並可參加現場抽選，有機會獲得「江少慶親簽特別限定版」搖頭公仔。

江少慶在去年以選秀狀元之姿加盟悍將，一加入就擁有高人氣，精壯的肌肉、帥氣的外表加上甜死人的笑容更是擄獲千萬少女的心。江少慶在去年菜鳥日時與球迷分享小故事，提到在自己第一年赴美時，被其他教練問到「What's your name?」，江少慶回答「I am good」，至此之後江少慶在美國職棒就獲得了「Good」的外號。

悍將這次就以此趣聞為主題，推出「I AM GOOD江少慶搖頭公仔」，帥氣的少慶露出招牌微笑，手比出招牌「按讚」手勢，精壯的身材透過公仔刻畫更是可愛又有型，底座則為Ｑ版新莊棒球場投手丘，搭配「I AM GOOD」題字。

「I AM GOOD江少慶搖頭公仔」將在9月3日富邦悍將商品旗艦店「G store」首賣，商品售價為1580元，9月3日、4日兩天推出憑球賽門票的加價購活動，憑當日賽事門票可享公仔加購價599元，現場還會進行抽選活動，中獎就能將您購買的搖頭公仔升級為「江少慶親簽特別限定版」。

9月3日、4日購買當日賽後還可以獲得參與「賽後球場體驗」資格，賽後踏進新莊棒球場感受球場氣氛，還可為江少慶搖頭公仔拍下在球場中的獨特視角。

江少慶 富邦悍將 棒球

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