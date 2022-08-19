棒球／威廉波特少棒第二天 中華首戰義大利2:0奪勝

2022 威廉波特少棒聯盟世界大賽進入第二天賽程，中華代表隊首戰義大利波隆納少棒隊，中華小將展現積極企圖心，在李芳模、蕭兆勛、王元甫、廖芫豎、沈立宸聯合完封下，終場以2:0拿下勝利。

這是中華隊相隔7年後，再次進入打入威廉波特世界大賽，本次代表隊由台北市福林國小棒球隊組成。

中華隊代表遠東區出征，第一場對手是代表歐非區的義大利隊。

一局下半第一棒廖芫豎相中第一顆球即擊出中外野方向穿越安打，二棒曾乙喆再補上一支安打，形成無人出局，一二壘有人的大好得分機會，第三棒沈立宸再擊出安打打回二壘上的廖芫豎，首開紀錄拿下第一分，創下首打點，廖芫豎也跑回隊史首得分，中華隊取得1:0領先。

一局下半，章子健總教練派出李芳模擔任先發投手，也是福林國小少棒隊史上首位站上威廉波特投手丘的投手，李芳模一上場面對首名打者，就以好好好連三好，拿下三振。第二名打者獲得三好一壞，再度以三振收場，李芳模總共面對四名打者就拿下兩次三振，技驚四座，很快結束第一局。

二局下半李芳模續投，再度以連三顆好球拿下三振，為保留投手戰力，李芳模在投了18球之後，更換蕭兆勛接手，一上場就以連續兩次三振結束二局下半，絲毫不給對手任何機會。

三局上，曾乙喆獲得四壞保送上壘後，一人出局後，王元甫和李芳模接連擊出安打攻佔滿壘，可惜無法延續攻勢，留下滿壘殘壘，進入三局下。蕭兆勛霸氣不減，再度連續飆出兩次三振，不讓對手站上壘包。

四局上半，中華隊攻勢輪回開路先鋒廖芫豎，廖芫豎在一好三壞的情況下積極出棒，擊出中間方向深遠二壘安打，二棒曾乙喆back to back 擊出右外野車布邊二壘安打，送回二壘上的廖芫豎，拿下第二分，中華隊取得2:0領先。

四局下半蕭兆勛續投，在強力壓制下，三上三下結束義大利隊的攻勢。進入五局上中華隊的進攻，靠著李芳模獲四壞保送，吳軒閎觸身保送，麥羿晨再獲四壞上壘，形成兩人出局滿壘的大好得分機會，可惜施羿宏擊出游擊方向滾地球出局，留下滿壘殘壘。

五局下半，中華隊再度更換投手，王元甫接替蕭兆勛擔任第二任中繼，投出兩次三振，成功守住五局下半，讓球隊持續保持領先地位。

六局上半，第一次三上三下結束半局，很快就來到決勝的關鍵六局下，中華隊派出陣中王牌投手廖芫豎，一上場就以連續六顆好球拿下兩出局，此時再度更換投手沈立宸，沈立宸雖然遭義大利擊出全隊首安，仍穩下心情，拿下第三個出局數，終場中華隊就以2:0完封義大利，拿下本屆賽事首勝，晉級下一輪，接下來將獲得三天的休息時間，持續備戰下一場，對手將是巴拿馬與加勒比海的勝隊。

總計本次中華隊派出五任投手應戰，拿下12次三振2次四壞保送，僅僅被擊出一支安打，守備上沒有任何失誤，以幾乎完美的表現晉級到下一輪。

攝影／廖華傑