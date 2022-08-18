中職／悍將、猿隊亂鬥5小時扯平 林立4安鐵支仍居4冠王

樂天桃猿、富邦悍將隊今天在桃園球場殺得難分難解，打出中職本季第17場延長賽、第5場和局，雙方僵持5小時1分，沒有人是贏家，最後延長12局以2：2收場。

林立5打數4安打，攻下1分打點，獲選單場MVP，本季打擊率從3成39升至3成47，不但穩住打擊王，99支安打、60分打點、9支全壘打（和朱育賢並列）都是全聯盟榜首。

悍將隊先發投手李子強投4局，被揮出5支安打、無失分，歐書誠5局下接手，猿隊開啟攻勢，陳晨威安打、靠林立犧牲觸擊推進二壘，陳俊秀適時安打攻下全場第1分，也幫猿隊終止下半季最長連續13局未得分紀錄。

猿隊洋投霸林爵前5局只被揮出3支安打，飆出7次三振，一路封鎖悍將隊攻勢，6局上保送葉竹軒、被盜上二壘，接著王勝偉犧牲觸擊、王正棠高飛犧牲打，悍將隊攻下追平分。

猿隊7局下展開第2波攻勢，嚴宏鈞從悍將隊第3任投藍愷青的手中揮出安打，陳晨威犧牲觸擊，悍將隊換上洋投富蘭戈，林立再揮安打攻下1分，猿隊2：1領先。

悍將隊緊咬不放，8局上面對陳禹勳，又由葉竹軒安打開始反撲，王勝偉犧牲觸擊、王正棠安打形成一、三壘有人，申皓瑋揮出游擊方向滾地球，可能形成雙殺守備，猿隊二壘手林立接到球刺殺王正棠，傳向一壘卻傳偏，讓葉竹軒得分，兩隊二度打成平手，進入延長賽，打了超過5小時無法分出勝負。

雙方本季第3場延長賽，猿隊取得2勝1和，下半季14勝1和3敗仍居榜首。

【中央社台北18日電】

中華職棒樂天桃猿、富邦悍將今天鏖戰至延長賽第12局未能分出勝負，兩隊合計派出13名投手，最終以2比2握手言和，而單場敲出4支安打的桃猿隊林立獲選為MVP。

富邦悍將今天作客桃園棒球場，出戰樂天桃猿，派出投手李子強先發，而桃猿隊則由洋投霸林爵（RyanBollinger）應戰。

桃猿隊第2至4局得點圈都有攻擊的機會，但都未能把握，直到5局下才趁著悍將換上歐書誠中繼，靠著陳晨威、陳俊秀安打，打破僵局，桃猿隊取得1比0領先。

悍將隊6局上展開追分，王正棠在三壘有人情況下，適時敲出高飛犧牲打，扳成1比1平手。

桃猿隊7局下再度發動攻勢，嚴宏鈞、林立安打，搶下1分，以2比1要回領先；悍將隨即在8局上展開反擊，葉竹軒、王正棠安打，形成一、三壘有人，申皓瑋擊成內野滾地球，送回三壘跑者，再度扳平比分。

兩隊延長賽第10至12局都有攻勢，但都欠缺適時一擊，最終以2比2握手言和，比賽共歷時5小時01分。

桃猿隊此役先發打線除了朱育賢外，其他都敲出安打，其中擔任開路先鋒的林立手感火熱，單場4安打、進帳1分打點，賽後獲選為單場MVP。