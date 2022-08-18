中職／突破！ 郭郁政7局好投獵獅 鞏冠歸隊就開轟

味全龍隊先發投手郭郁政前一場要拚續投被攔下，今晚在斗六棒球場面對統一獅隊終於「突破」，投出追平生涯最多的7局，只失2分，加上吉力吉撈．鞏冠歸隊首戰就開轟，以4：3拿下勝利。

郭郁政前一場先發在8月11日同樣面對獅隊，投完6局想挑戰自我，「還有點力氣，想要突破自己。」不過總教練葉君璋看出他身體出現疲態，即使才投79球仍決定換人。

今晚郭郁政再對上獅隊，雖然1局上就因保送開局加上獅隊推進、被林子豪敲安，丟掉1分，但接下來僅在4局又掉1分，6局投完用了80顆球，這回繼續拚，7局僅用6顆球投出三上三下，完美收尾。

郭郁政總共用86球投完7局，掉2分，被敲4支安打，另有5次三振、1次四壞，局數追平今年6月15日對樂天桃猿隊時創下的個人紀錄，去年郭郁政最長僅投到6局，而且僅有1次，今年投到現在13場出賽，已經有6場優質先發。

鞏冠上次出賽是在7月4日，後來因跑壘導致左膝受傷，今天首度回歸一軍出賽就扛起先發第4棒、指定打擊，3局下從獅隊先發投手江辰晏手中轟出左外野陽春砲，本季第7轟出爐，與隊友林智勝並列聯盟第3。

鞏冠這一轟一度讓龍隊取得2：1領先，不過4局上獅隊追平，5局下吳東融在2出局一、三壘有人時敲出安打，敲回超前分成為勝利打點，8局下陳品捷二壘打再追加1分；吳東融單場3安打已然不俗，陳品捷更是單場4安打演出。