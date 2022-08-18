快訊

3藍委赴柬埔寨救人...返台與航警在機場爆爭執 航警局回應了

艾成爸媽淚奔千里飛抵台灣 神情哀戚送兒最後一程

房市風向變了？房貸指標銀行用「這四字」形容下半年景氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／吳念庭相隔10場進帳打點 西武首位攻防戰勝出

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。 擷圖自推特
吳念庭。 擷圖自推特

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天面對軟銀隊雖未敲安，但首局的高飛犧牲打為球隊打回追平分，也是個人相隔10場再次有打點入帳，西武全場敲出11支安打火力壓制，以8：5拿下勝利，在首位攻防戰中拉開到2.5場勝差。

西武1局上連續2支安打開局，森友哉滾地推進得分後，山川穗高也敲安，形成一、三壘有人，吳念庭用中外野高飛犧牲打換回追平分，2出局後栗山巧選到保送，洋砲歐葛萊迪（Brian O'Grady）一棒轟出右外野三分砲，單局5分逆轉。

西武接下來在2局、4局、7局下各添1分，維持領先，吳念庭雖然在3局下敲出游擊飛球出局、5局敲二壘滾地出局，不過7局選到保送，形成滿壘，下一棒栗山巧的保送才有1分打點。

吳念庭今天總計2打數無安打，但有1分打點、1次保送上壘，陷入連9打數無安打的小低潮，打擊率下降到2成13，不過終於有打點進帳，上一次敲出打點已是8月2日的事。

西武與軟銀三連戰取得2勝1敗戰績，開打前西武僅領先1.5場勝差，結果首位攻防戰的勝出，讓勝差擴大，西武持續位居太平洋聯盟第一。

西武 吳念庭

延伸閱讀

日職／吳念庭連2場無安打獲1保送 宋家豪投1局無失分

日職／吳念庭打擊熄火 西武擊敗軟銀

日職／吳念庭貢獻2安加守備美技 山川穗高第35轟出爐

日職／吳念庭4打數繳白卷 西武獅不敵火腿

相關新聞

中職／吳念庭相隔10場進帳打點 西武首位攻防戰勝出

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天面對軟銀隊雖未敲安，但首局的高飛犧牲打為球隊打回追平分，也是個人相隔10場再次有打點入帳...

中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投

富邦悍將隊37歲洋投羅力，再過5天就可取得本土球員資格，不受限於外籍身分，悍將總教練丘昌榮說：「當然希望他明年繼續效力。...

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

樂天桃猿隊打者林立、成晉最近相爭打擊王，排名互有領先，總教練曾豪駒今天被問到看好誰的問題，坦言無法預測，笑說：「時間還久...

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

樂天桃猿隊昨天在桃園球場0：5不敵富邦悍將隊，下半季出賽17場首次得不了分，主因就是悍將隊洋投羅力7局優質先發，猿隊總教...

日職／王柏融二軍獲保送 火腿隊擊退養樂多

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融昨天在二軍敲出本季第3轟，今天迎戰東京養樂多燕子隊二軍，1打數無安打，獲得...

中職／丘昌榮讓江少慶休8天再上 安得勝手指破皮再觀察

富邦悍將隊投手江少慶本季13場先發投出2勝8敗、防禦率5.46，14日對味全龍隊只投4.2局失3分退場，悍將隊總教練丘昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。