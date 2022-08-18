中職／吳念庭相隔10場進帳打點 西武首位攻防戰勝出

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天面對軟銀隊雖未敲安，但首局的高飛犧牲打為球隊打回追平分，也是個人相隔10場再次有打點入帳，西武全場敲出11支安打火力壓制，以8：5拿下勝利，在首位攻防戰中拉開到2.5場勝差。

西武1局上連續2支安打開局，森友哉滾地推進得分後，山川穗高也敲安，形成一、三壘有人，吳念庭用中外野高飛犧牲打換回追平分，2出局後栗山巧選到保送，洋砲歐葛萊迪（Brian O'Grady）一棒轟出右外野三分砲，單局5分逆轉。

西武接下來在2局、4局、7局下各添1分，維持領先，吳念庭雖然在3局下敲出游擊飛球出局、5局敲二壘滾地出局，不過7局選到保送，形成滿壘，下一棒栗山巧的保送才有1分打點。

吳念庭今天總計2打數無安打，但有1分打點、1次保送上壘，陷入連9打數無安打的小低潮，打擊率下降到2成13，不過終於有打點進帳，上一次敲出打點已是8月2日的事。

西武與軟銀三連戰取得2勝1敗戰績，開打前西武僅領先1.5場勝差，結果首位攻防戰的勝出，讓勝差擴大，西武持續位居太平洋聯盟第一。