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中職／丘昌榮讓江少慶休8天再上 安得勝手指破皮再觀察

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊投手江少慶。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊投手江少慶本季13場先發投出2勝8敗、防禦率5.46，14日對味全龍隊只投4.2局失3分退場，悍將隊總教練丘昌榮今天表示，本周不會安排他先發，下周第1場比賽再登板。

江少慶14日對龍隊投不滿5局退場，雖無關勝敗，但被揮出10支安打，還出現3次保送，悍將隊終場3：4落敗，丘昌榮決定讓他跳過本周輪值，23日新莊球場再戰樂天桃猿隊。

悍將教練團這個調度，代表江少慶足足休息8天再登板，丘昌榮說：「讓他多休息。」

悍將隊本周只有4場比賽，明天在桃園球場推出洋投范米特對決猿隊，後天移師天母球場對龍隊之戰交給陳仕朋，至於新洋將安得勝上一軍時間未定。

安得勝已在二軍出賽3場，合計投6.2局無失分，丘昌榮表示，因為台灣的球縫線較粗，安得勝手指破皮，還沒辦法投到單場設定60到70球，因此下周不會安排上場，他的定位是先發投手。

丘昌榮 江少慶 樂天桃猿

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