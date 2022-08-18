中職／丘昌榮讓江少慶休8天再上 安得勝手指破皮再觀察
富邦悍將隊投手江少慶本季13場先發投出2勝8敗、防禦率5.46，14日對味全龍隊只投4.2局失3分退場，悍將隊總教練丘昌榮今天表示，本周不會安排他先發，下周第1場比賽再登板。
江少慶14日對龍隊投不滿5局退場，雖無關勝敗，但被揮出10支安打，還出現3次保送，悍將隊終場3：4落敗，丘昌榮決定讓他跳過本周輪值，23日新莊球場再戰樂天桃猿隊。
悍將教練團這個調度，代表江少慶足足休息8天再登板，丘昌榮說：「讓他多休息。」
悍將隊本周只有4場比賽，明天在桃園球場推出洋投范米特對決猿隊，後天移師天母球場對龍隊之戰交給陳仕朋，至於新洋將安得勝上一軍時間未定。
安得勝已在二軍出賽3場，合計投6.2局無失分，丘昌榮表示，因為台灣的球縫線較粗，安得勝手指破皮，還沒辦法投到單場設定60到70球，因此下周不會安排上場，他的定位是先發投手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言