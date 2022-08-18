中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

樂天桃猿隊打者林立、成晉最近相爭打擊王，排名互有領先，總教練曾豪駒今天被問到看好誰的問題，坦言無法預測，笑說：「時間還久。」

林立目前打擊率3成39暫居榜首，成晉3成33居次，統一獅隊陳傑憲3成28、中信兄弟隊江坤宇3成24分居第3、第4；曾豪駒表示，今年打擊率算昰正常，沒有3成8、9的球員，其實王勝偉打擊表現也不錯。

富邦悍將隊今天對猿隊賽前，申皓瑋、范國宸打擊率2成73是全隊最好，全聯盟並列11，王勝偉打擊率雖有3成25，但因打席數不夠，只有227個無法上榜，短期內就可補足打席。

林立、成晉不只爭奪打擊王，兩人安打數也是全聯盟前兩名，分別是95、89支，林立9轟和朱育賢並列第1，59分打點穩居榜首，成晉18次盜壘成功暫居第1。

成晉今年為了執行戰術，多次把壞球打成安打，尤其是偏低球路，曾豪駒說：「自己看過兩支，把低球打成安打算是運氣吧，這就是抱著一定要成功執行戰術的心態。」

他表示，這種表現會讓教練團安心，如果無法成功執行，下次就會考慮是否再下達戰術。

林立今年打擊大爆發，曾豪駒也說，他很清楚知道如何調整狀況，才能打出好表現。