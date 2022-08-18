中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

樂天桃猿隊昨天在桃園球場0：5不敵富邦悍將隊，下半季出賽17場首次得不了分，主因就是悍將隊洋投羅力7局優質先發，猿隊總教練曾豪駒說：「明年如果有機會，當然想要簽下羅力。」

羅力在中職年資再過5天就滿9年，明年視同本土球員，不受限於外籍限制，曾豪駒2012、13年和羅力當過隊友，看他在中職這麼多年，當然很清楚他的實力。

羅力2012年來台加盟Lamigo桃猿隊，待了兩季轉戰南韓職棒KT巫師隊，2015年回鍋中職加入義大犀牛、悍將隊至今，生涯101勝在中職史上排名第3。

曾豪駒表示，若有機會當然想簽羅力，最後決定權必須看球團的態度，他的年紀雖不小，但投球實力仍在，投球策略不錯，是很聰明的投手。

羅力本月3場先發，對手都是猿隊，而且全部對決狂威，2日投8.1局只被揮出1支安打，失1分（非自責）無關勝敗，9日投5局失5分吞敗，昨天立刻優質先發奪勝。

曾豪駒表示，羅力修正很快，他的指叉球是全聯盟投手最好，不但可搶好球，也可當成引誘球，好球率很高，容易讓打者揮空。