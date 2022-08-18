快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
曾豪駒肯定羅力的投球實力，明年有機會也想挖人。記者藍宗標／攝影
曾豪駒肯定羅力的投球實力，明年有機會也想挖人。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊昨天在桃園球場0：5不敵富邦悍將隊，下半季出賽17場首次得不了分，主因就是悍將隊洋投羅力7局優質先發，猿隊總教練曾豪駒說：「明年如果有機會，當然想要簽下羅力。」

羅力在中職年資再過5天就滿9年，明年視同本土球員，不受限於外籍限制，曾豪駒2012、13年和羅力當過隊友，看他在中職這麼多年，當然很清楚他的實力。

羅力2012年來台加盟Lamigo桃猿隊，待了兩季轉戰南韓職棒KT巫師隊，2015年回鍋中職加入義大犀牛、悍將隊至今，生涯101勝在中職史上排名第3。

曾豪駒表示，若有機會當然想簽羅力，最後決定權必須看球團的態度，他的年紀雖不小，但投球實力仍在，投球策略不錯，是很聰明的投手。

羅力本月3場先發，對手都是猿隊，而且全部對決狂威，2日投8.1局只被揮出1支安打，失1分（非自責）無關勝敗，9日投5局失5分吞敗，昨天立刻優質先發奪勝。

曾豪駒表示，羅力修正很快，他的指叉球是全聯盟投手最好，不但可搶好球，也可當成引誘球，好球率很高，容易讓打者揮空。

羅力 中職 曾豪駒

延伸閱讀

中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投

中職／剩6天觸發「羅力條款」 羅力：非常榮幸

中職／數字反了？悍將猛敲12安 羅力好投封鎖王者桃猿

中職／奇景！羅力罕見投到暴走 投手丘上拋手套遭警告

相關新聞

中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投

富邦悍將隊37歲洋投羅力，再過5天就可取得本土球員資格，不受限於外籍身分，悍將總教練丘昌榮說：「當然希望他明年繼續效力。...

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

樂天桃猿隊昨天在桃園球場0：5不敵富邦悍將隊，下半季出賽17場首次得不了分，主因就是悍將隊洋投羅力7局優質先發，猿隊總教...

日職／王柏融二軍獲保送 火腿隊擊退養樂多

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融昨天在二軍敲出本季第3轟，今天迎戰東京養樂多燕子隊二軍，1打數無安打，獲得...

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

樂天桃猿隊打者林立、成晉最近相爭打擊王，排名互有領先，總教練曾豪駒今天被問到看好誰的問題，坦言無法預測，笑說：「時間還久...

棒球／威廉波特少棒慶75周年 增加4隊估帶來8.5萬遊客

因受新冠疫情影響於2020年停辦、2021年限定入場觀眾的世界少棒標賽事，17日在賓州南威廉波特(South Willi...

中職／85不滅！20日徐總日 龍將換背號、球迷排字致敬

味全龍隊本周末回到天母主場，8月20日將舉辦「徐總日」，龍將換穿85號戰袍致敬，21日則是「搖頭公仔之夜」，王維中將親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。