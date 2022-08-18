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中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投
富邦悍將隊37歲洋投羅力，再過5天就可取得本土球員資格，不受限於外籍身分，悍將總教練丘昌榮說：「當然希望他明年繼續效力。」
羅力在中職年資將滿9年，成為首位符合這項資格的洋將，生涯累積101勝在史上排名第3；丘昌榮表示，羅力在投手丘上很穩定，去年偶爾會有前幾局大量失分的狀況，今年表現比去年更好。
丘昌榮指出，球員每年狀況都不同，羅力至少出賽數很穩定，不但有經驗，情緒控管也很好，每天熱身前一定會在健身房準時出現，是非常自律的投手，能在中職投出好成績絕非偶然。
羅力2012年來台加盟Lamigo桃猿隊，台灣已經是他的第二個家；丘昌榮認為，羅力年紀愈來愈大，球速會下滑，引誘性差一點，但指叉球投得很好，球路在在內、外角投得很棒，代表控制能力出色，再搭上滑球，整體表現堪稱年輕投手的榜樣。
羅力在中職度過棒球生涯最菁華的階段，順利取得本土球員資格，丘昌榮很肯定說：「當然不容易。」
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