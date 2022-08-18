快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
富邦悍將隊投手羅力已達生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手羅力已達生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊37歲洋投羅力，再過5天就可取得本土球員資格，不受限於外籍身分，悍將總教練丘昌榮說：「當然希望他明年繼續效力。」

羅力在中職年資將滿9年，成為首位符合這項資格的洋將，生涯累積101勝在史上排名第3；丘昌榮表示，羅力在投手丘上很穩定，去年偶爾會有前幾局大量失分的狀況，今年表現比去年更好。

丘昌榮指出，球員每年狀況都不同，羅力至少出賽數很穩定，不但有經驗，情緒控管也很好，每天熱身前一定會在健身房準時出現，是非常自律的投手，能在中職投出好成績絕非偶然。

羅力2012年來台加盟Lamigo桃猿隊，台灣已經是他的第二個家；丘昌榮認為，羅力年紀愈來愈大，球速會下滑，引誘性差一點，但指叉球投得很好，球路在在內、外角投得很棒，代表控制能力出色，再搭上滑球，整體表現堪稱年輕投手的榜樣。

羅力在中職度過棒球生涯最菁華的階段，順利取得本土球員資格，丘昌榮很肯定說：「當然不容易。」

羅力 丘昌榮 中職

延伸閱讀

中職／剩6天觸發「羅力條款」 羅力：非常榮幸

中職／數字反了？悍將猛敲12安 羅力好投封鎖王者桃猿

中職／奇景！羅力罕見投到暴走 投手丘上拋手套遭警告

中職／羅力百勝儀式 神秘嘉賓祝賀：你是我們最大驕傲

相關新聞

中職／羅力視同本土球員倒數 丘昌榮希望留住101勝強投

富邦悍將隊37歲洋投羅力，再過5天就可取得本土球員資格，不受限於外籍身分，悍將總教練丘昌榮說：「當然希望他明年繼續效力。...

中職／分析羅力指叉球全聯盟最好 曾豪駒明年想挖羅力

樂天桃猿隊昨天在桃園球場0：5不敵富邦悍將隊，下半季出賽17場首次得不了分，主因就是悍將隊洋投羅力7局優質先發，猿隊總教...

日職／王柏融二軍獲保送 火腿隊擊退養樂多

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融昨天在二軍敲出本季第3轟，今天迎戰東京養樂多燕子隊二軍，1打數無安打，獲得...

中職／林立、成晉相爭打擊王 曾豪駒點名王勝偉也不錯

樂天桃猿隊打者林立、成晉最近相爭打擊王，排名互有領先，總教練曾豪駒今天被問到看好誰的問題，坦言無法預測，笑說：「時間還久...

棒球／威廉波特少棒慶75周年 增加4隊估帶來8.5萬遊客

因受新冠疫情影響於2020年停辦、2021年限定入場觀眾的世界少棒標賽事，17日在賓州南威廉波特(South Willi...

中職／85不滅！20日徐總日 龍將換背號、球迷排字致敬

味全龍隊本周末回到天母主場，8月20日將舉辦「徐總日」，龍將換穿85號戰袍致敬，21日則是「搖頭公仔之夜」，王維中將親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。