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中職／85不滅！20日徐總日 龍將換背號、球迷排字致敬

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊8月20日將舉辦「徐總日」，向已故總教練徐生明致敬。圖／味全龍隊提供
味全龍隊8月20日將舉辦「徐總日」，向已故總教練徐生明致敬。圖／味全龍隊提供

味全龍隊本周末回到天母主場，8月20日將舉辦「徐總日」，龍將換穿85號戰袍致敬，21日則是「搖頭公仔之夜」，王維中將親自與球迷互動。

20日（六）徐總日為紀念已故總教練徐生明，當天賽前邀請「師母」謝榮瑤擔任開球貴賓，並延續傳統，全員穿上徐總的85號背號球衣出賽，另外局間也特別舉辦向徐總致敬的紀念排字活動，邀請龍迷一起在場上高舉「85紀念牌」、透過排字傳達對徐總的致敬與感念。

今年「#85forever」系列商品由中華民國徐生明棒球發展協會發行，並由球團和協會合作上架，其販售所得扣除相關成本後將捐贈予徐生明棒球發展協會。最具收藏價值的徐生明紀念套幣，正面圖案為味全龍傳奇徐生明總教練經典留影，背面圖案則為「85」，也是味全龍永久退休之背號。紀念幣每組共五款，極具收藏價值。（預購網址：https://wdragons.pse.is/49uh77

另外，21日（日）登場的搖頭公仔之夜，迎來首創的搖頭公仔市集，特別邀請多位知名搖頭公仔玩家，分享交流個人的經典收藏，從麥法蘭、Funko POP公仔，到美國職棒日本職棒SGA搖頭公仔，以及曾經紅遍全台的Qman搖頭公仔，在味全龍搖頭公仔市集通通看得到。

當日也將推出「愛龍王一日店長」活動，天母球場2F商店邀請8名小龍女成員輪流擔任一日店長，為球迷朋友介紹王維中搖頭公仔的迷人之處，王維中也將於活動中親自現身與球迷見面互動；凡預購王維中搖頭公仔套票，均有機會抽中「賽後活動入場券」，可以在當日賽後帶著搖頭公仔進到天母球場人工草皮上拍照體驗！

為了感謝球迷朋友對全壘打王林智勝的熱情支持，大師兄林智勝也將於8月21日及10月13日的「搖頭公仔之夜」賽前，各舉辦一場「林智勝搖頭公仔簽名會」，每場限量100名詳細活動辦法請至味全龍粉絲專頁查詢。

味全龍 徐生明 王維中

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