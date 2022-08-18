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小馬青少棒／新北市隊敗部逆轉奪冠！ 李承諺2.2局飆7K關門守住勝利

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小馬青少棒／新北市隊敗部逆轉奪冠！李承諺：拚到最後

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市隊從敗部爬出來，擊敗墨西哥蒙特雷奪冠！ 截圖自PONY World Series官方推特
小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市隊從敗部爬出來，擊敗墨西哥蒙特雷奪冠！ 截圖自PONY World Series官方推特

小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰今天開打，新北市隊從敗部攀回與墨西哥蒙特雷（Monterrey）隊爭冠，靠著4局上3分大局，加上先發投手呂冠緯3.2局無失分壓制，以4：1拿下冠軍，連3屆都由台灣代表隊奪冠。

小馬聯盟世界青少棒賽（13-14歲組）在美國賓州華盛頓舉行，10支隊伍一同較勁，賽事分兩組進行，採雙敗淘汰賽制，新北市隊由二重國中總教練邱耀宇領軍，球員以二重國中為主體，結合新泰國中好手，共14位選手參賽。

小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市代表隊以4：1擊敗墨西哥蒙特雷隊奪冠。圖／擷取自轉播
小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市代表隊以4：1擊敗墨西哥蒙特雷隊奪冠。圖／擷取自轉播

新北市隊雖然一度落入敗部，但接下來沒再輸過，一路連勝打進冠軍戰，先發的呂冠緯投3.2局被敲5支安打，但力守不失，拿下勝投，中繼的潘庭皓0.2局僅失1分，而李承諺更是接手投完最後2.2局，飆出7次三振，包括以再見三振守護住勝利。

李承諺朝向外野展開雙臂歡呼，隊友也衝上場慶祝，接受訪問時，李承諺表示：「教練團跟大家都很拚，拚到最後不要留下遺憾。」至於面對7局下2出局一、三壘有人危機，他說：「把該做的做好，交給隊友守備，我很相信大家。」

小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市代表隊李承諺後援2.2局飆出7次三振，包括再見三振。圖／擷取自轉播
小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽冠軍戰，新北市代表隊李承諺後援2.2局飆出7次三振，包括再見三振。圖／擷取自轉播

新北市隊4局上的攻勢打破0：0僵局，李承諺先敲出二壘安打，隨後下一棒石正侑獲得觸身球保送，孫凱宥、楊文瑋連續兩次的滾地球推進，各帶有1分打點，接下來張邵軍敲出的滾地球造成對手失誤，再添1分。

另外5局上洪偉哲安打、林鑫宏二壘安打後攻佔二、三壘，李承諺的滾地球推進也帶有1分打點。

新北市代表隊曾在2016、2018年拿下小馬聯盟青少棒賽冠軍，2019年則是由台北市組隊奪冠，接下來兩年賽事因疫情停辦，今年重新舉行，冠軍再次由台灣隊伍拿下。

青少棒錦標賽

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